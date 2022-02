Investering in verlichting aan kritisch punt Oudenaardsesteenweg: Als zelfs de burgemeester hier amper durft te fietsen…

Om zwakke weggebruikers te beschermen, investeert de gemeente binnenkort in lichten aan fietsoversteekplaatsen op de Oudenaardsesteenweg. Daardoor moeten de automobilisten de zwakke weggebruikers beter en vroeger zien. En dat is dringend nodig, beseft ook de burgemeester.

De Oudenaardsesteenweg is sinds jaren de belangrijkste as van Doornik naar Gent langs de linkeroever van de Schelde. De steenweg is gevaarlijk. De fietsers zijn onzichtbaar, de vrachtwagens te groot en de auto’s te snel.

Dat vond het Avelgems bestuur ook. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en die moeten nagekomen worden. Daarom zijn de werklieden naarstig bezig aan de verlichting van de oversteekplaatsen voor fietsers.

Burgemeester Lut Deseyn: “We hebben de route zelf afgefietst om te zien waar de knelpunten zijn; de fietsoversteekplaatsen vormen er één van. Ook vonden we dat de fietspaden te smal zijn. Dat zouden we willen oplossen met het weghalen van de biggenruggen (betonblokken, red.) en door het fietspad feller te kleuren. Ook zijn we van plan om een trajectcontrole op te starten, zodat auto’s niet sneller rijden dan vijftig per uur. Zelf fiets ik er bijna nooit, om de simpele reden dat ik het te gevaarlijk vind.”

Wees zichtbaar

“We zijn er ons van bewust dat de fietspaden de gevaarlijkste plekken zijn in onze gemeente. Wij zijn er ons ook van bewust dat beide partijen hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Dus ook de fietsers: die moeten gezien worden, en een fluohesje helpt daar enorm bij. Daarom hangen we vaak banners op en verspreiden we video’s waarmee we willen benadrukken hoe belangrijk het is om gezien te zijn.”

“Dat staat los van het feit dat de fietspaden gevaarlijk zijn. Daar zal een fluohesje niet veel aan verhelpen, maar we proberen te roeien met de riemen die we hebben. Zo zetten we ook in op het ‘Mia-project’ – ‘Mobiliteit In Actie’ – waarmee we kleine veranderingen sneller willen aanpakken. We zijn ook van plan om een fietspad aan te leggen op het industrieterrein. Die kleine aanpassingen zouden al een groot verschil kunnen betekenen.”

Dat een kind niet naar school kan zonder er als een flikkerende kerstboom bij te lopen, dat kan niet

De ongevallen zijn niemand onbekend. Wat de mensen zich nog het best herinneren, was meteen ook het meest tragische, in 2012: een vrachtwagen, een dode hoek, een dodelijk ongeval. Sindsdien zijn er meerdere slachtoffers geweest, van vaak ‘banale’ ongevallen: een auto die wil oprijden, een fietser in de tegengestelde richting die je niet ziet…

“Het is belangrijk dat het mentaliteitsprobleem opgelost raakt”, zegt Jan Despiegelare (50). Hij heeft drie dochters en die zijn alle drie betrokken geweest bij een ongeval op de Oudenaardsesteenweg. “Veel mensen zijn zich niet bewust van het gevaar. De infrastructuur is gecreëerd om automobilisten het zo makkelijk mogelijk te maken; aan fietsers en zwakke weggebruikers is er al een pak minder gedacht. Net daarom zijn automobilisten zich minder bewust van de fietsers die er dagelijks passeren. De infrastructuur en de mentaliteit hebben nog een lange weg te gaan, maar ik zie wel al verbetering in de jonge generatie. Mijn oudste dochters rijden met de auto en zijn zich al veel meer bewust van wat rondom hen gebeurt. Iets wat je moeilijker terug zal vinden bij veertigers of vijftigers.”

Jan Despiegelare benadrukt wel dat het plaatsen van verlichting een grote verbetering is.

“Die zouden eigenlijk aan alle fietsoversteekplaatsen en aan iedere gevaarlijke weg moeten staan. Maar dit is natuurlijk een stap in de goede richting. Het feit dat ze al gezet worden en dat er erkenning is van het probleem, is al zeer belangrijk. De fietsers moeten zichtbaar worden. Mede dankzij het dragen van een fluohesje en het aanzetten van de verlichting. Maar dat zou geen excuus mogen worden. Het feit dat een kind niet veilig naar school kan zonder er als een flikkerende kerstboom bij te lopen, klopt niet.” (ML)