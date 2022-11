Interparking wil graag nieuwe ondergrondse parking voor 700 auto’s in Sint-Michiels

Interparking onderzoekt de piste om de oesterparking aan het station, kant Sint-Michiels, om te vormen tot een ondergrondse parking voor 700 wagens, zeven verdiepingen onder de grond. Op termijn denkt Brugge ook aan parkeerzones voor vergunningshouders, waarbij slimme camera’s controleren.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verklapte die plannen dinsdagavond tijdens de Brugse gemeenteraad. Want oppositieraadslid Janos Braem (Groen) vindt dat Brugge onvoldoende inspanningen levert om auto’s van toeristen te weren uit de historische binnenstad.

“Nog steeds zie ik veel auto’s met buitenlandse nummerplaten rondrijden in het stadscentrum, op zoek naar een vrije bovengrondse parkeerplaats”, aldus Janos Braem, die onder meer pleitte om enkel nog vergunde auto’s toe te laten in Brugge en om de bovengrondse parkeertijd te verkorten van vier uren naar maximaal twee uren.

Op restaurant

Dirk De fauw repliceerde: “Wellicht was u toen nog geen gemeenteraadslid, maar het voorstel om de parkeerduur in Brugge in te korten is jaren geleden ooit geformuleerd. Er kwam toen terechte kritiek van de Brugse horeca: in twee uur kunnen de mensen niet op hun gemak gaan eten op restaurant. En je zou de vele leerkrachten van scholen in de binnenstad hun half dagje parkeren afnemen.”

“In feite zouden we jobstudenten moeten inhuren om aan de toegangswegen van Brugge toeristen tegen te houden en hen te wijzen op het feit dat ze best naar het station rijden, waar ze hun auto kwijt kunnen in de goedkoopste parking van ‘t land en zelfs een gratis ticket krijgen voor de bus richting centrum. We moeten dit alleszins beter promoten.”

Oesterparking

“Op topdagen zit die parking aan het station ook al vol, daarom overweegt Interparking de omvorming van de oesterparking tot ondergrondse parking met zeven verdiepingen voor 700 wagens. De plannen van onze dienst mobiliteit om parkeerzones voor vergunningshouders in te voeren, zijn nog niet voor morgen. Die vereisen veel meer slimme camera’s.”

“Een sluitende oplossing om auto’s van toeristen te weren uit het stadscentrum bestaat er niet. We zagen ons al verplicht om in de rand blauwe zone in te voeren wegens de parkeerdruk net buiten de stadspoorten. Veel bewoners van de rand smeken om bewonersparkeren. Maar als ik hen uitleg dat hun dochter, die in Gent woont, dan haar auto niet voor hun voordeur meer zal mogen parkeren, veranderen ze snel van gedacht.”