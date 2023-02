Intelligente verkeerslichten in Brugge en slimme toegangscontrole tot de drukke Katelijnestraat

Brugge wil ‘intelligente’ verkeerlichten plaatsen op de zes gemeentelijke kruispunten. Als proefproject wordt dit uitgetest op het kruispunt van de Krakeleweg met de Sluisstraat. Er komt een dynamische toegangscontrole tot de Katelijnestraat: vanaf de Ankerplaats wordt het autoverkeer ‘slim’ omgeleid, als het te druk is met wandelaars in de Katelijnestraat.

Raadslid Ilse Coopman (N-VA) vindt het jammer dat het aantal ‘slimme’ verkeerslichten in Brugge beperkt blijft tot zes en hekelt de vele files door slecht afgestemde lichten: “En ‘s nachts moet je als fietser lang wachten op groen, terwijl er geen tegenligger is. Met hedendaagse technologie kun je toch ook de verkeerslichten afstemmen op fietsers. Ja, ze zelfs afstemmen op de fuifkalender!”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn de andere Brugse kruispunten in beheer bij het Vlaams Gewest: “De software afstemmen op fietsers vergt lager geplaatste sensoren. De ervaring elders leert dat die ook afen toe tilt slaan, als er een kat passeert…”

Oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) betreurt dat deze ingreep een beetje ad hoc gebeurt en blijkbaar geen deel uitmaakt van een meer totaal, doordacht, overlegd plan om de historische binnenstad autoluw te maken: “Iets waar wij absoluut voorstander van zijn: een totaalplan, goed overlegd met alle betrokkenen én met de garantie dat de ingrepen kunnen worden bijgestuurd na een proefperiode van bijvoorbeeld een half jaar.”

Bezoekerscodes?

“Voor het systeem van dynamische toegangscontrole in werking treedt, dienen er nog verscheidene zaken geregeld te worden. Hoe zullen minder mobiele, bejaarde en hulpbehoevende mensen in deze buurt op drukke dagen nog kunnen worden bezocht, geholpen, verzorgd door mantelzorgers, maar ook door hun naaste familie en vrienden? Kan er gewerkt worden met bezoekerscodes?

Janios Braem (Groen) is ook voorstander van een autoluw stadscentrum en vindt het Ankerplein een slechte plaats voor de knip: “Je stuurt nodeloos auto’s de stad in”

Witte lijst

Burgemeester Dirk De fauw gaf een woordje uitleg bij de dynamische toegangscontrole in de Katelijnestraat: “Er is een optie genomen om een knip door te voeren aan de Ankerplaats. Als het te druk wordt, laten we geen auto’s meer toe. Er wordt een slimme camera en een totem geplaatst, met waarschuwingsborden op de ring en aan de stadspoorten die door de politie gemonitord worden.”

“Het dossier is voor advies overgemaakt aan de seniorenraad en aan de raad voor personen met een handicap. Zij hebben dertig dagen de tijd om advies te geven. Er zal een witte lijst opgesteld worden voor wie onbeboet de Katelijnestraat verder mag inrijden. We opteren voor een autoluwe, maar voor alle bewoners nog toegankelijke binnenstad! ”