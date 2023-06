Ingrepen voor veiligere schoolomgevingen Steensedijk

Bij vier scholen aan de Steensedijk worden binnenkort bijkomende (verkeers)aanpassingen uitgevoerd voor een veiligere schoolomgeving. Er komen onder meer nieuwe fietsstraten en enkele oversteekplaatsen worden gewijzigd en/of krijgen een groene ondergrond. De Berkenlaan, tussen de Steensedijk en de Dennenlaan, wordt eenrichtingsverkeer voor wagens. De nieuwe situatie gaat in op 1 juni 2023.

“In en rond de Steensedijk gaan elke dag maar liefst 2.350 leerlingen naar school, van de kleuterklas tot de middelbare school. Met deze verkeersaanpassingen zorgen we ervoor dat ze zich veiliger in het drukke verkeer kunnen begeven. We werken hier elke dag ontzettend hard aan en de samenwerking met de scholen, de politie, verkeersdeskundigen, en de ouders loont”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen): “Elk kind moet veilig naar school kunnen stappen of fietsen, dat is voor ons een absolute prioriteit. Want een verkeersveilige omgeving voor kinderen is er ook één voor alle Oostendenaars.”

De scholen GO! BS Stene en GO! Athena Campus Pegasus, Vrije basisschool Sint-Andreas Steensedijk en Sint-Andreasinstituut doorliepen samen met Stad Oostende, de Lokale Politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een traject rond veilige schoolomgevingen. Naar aanleiding van dit traject zullen er een aantal aanpassingen worden uitgevoerd op het openbaar domein.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Veilige schoolomgevingen zijn een absolute prioriteit in ons bestuursakkoord. We hebben hierin al grote stappen gezet en blijven daar hard aan verder werken. Onze politie handhaaft ook actief of iedereen zich in de buurt van scholen aan de verkeersregels houdt.”

Wat verandert er?

Alle belangrijke oversteekplaatsen zullen met groene ondergrond worden aangebracht, zodat de aanwezigheid van de school en de leerlingen meer opvalt in het straatbeeld. In de Berkenlaan tussen de Steensedijk en de Dennenlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor gemotoriseerd verkeer. De schoolzone zal extra in de verf worden gezet door grondsignalisatie. De Berkenlaan (tussen de Steensedijk en de Dennenlaan) en de Dennenlaan (tussen de Berkenlaan en de Steensedijk) worden fietsstraten. Verder wordt een oversteekplaats verplaatst tot dichter bij de rotonde van de Steensedijk om deze beter af te stemmen op de looplijn van de leerlingen. De Pensjagerstraat tussen het rondpunt en de parking aan de Pensjagerstraat wordt een fietsstraat. (HH)