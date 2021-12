Infrabel vraagt respect voor rode lichten bij overwegen in haven Zeebrugge

Spoornetbeheerder Infrabel voert deze week voor het eerst een veiligheidscampagne in het havengebied van Zeebrugge. Dit gebeurt naar aanleiding van vier ongevallen op overwegen, waarbij in maart een vrachtwagenchauffeur stierf.

Dit jaar gebeurden in de havengebieden van Zeebrugge en Antwerpen meer dan een derde van alle ongevallen op overwegen in België. “In de haven van Zeebrugge, met 90 km spoor en 20 overwegen, gebeurden van januari tot november vier ongevallen. In Antwerpen, met 1.000 km spoor en 207 overwegen, daalde het aantal ongevallen van twaalf naar acht. In Gent, met 160 km spoor en 19 overwegen, was er dit jaar zelfs nog geen enkel ongeval”, zegt persattaché Steffie Geysens van Infrabel.

Rood licht = stoppen

De sensibiliseringscampagne is gericht op het respecteren van het rode licht aan de overweg. “In 80 procent van de gevallen negeerden chauffeurs het rode licht. Daarom is onze boodschap duidelijk: rood licht = stoppen. Dat mag ook voor de buitenlandse truckers geen probleem zijn want er staan rode stoplichten bij overwegen in heel Europa.”

3.862 minuten vertraging waren vermijdbaar als iedereen de verkeersregels had gerespecteerd

De hele week krijgen chauffeurs aan de terminal van ICO in de achterhaven een verse koffie en een geurverfrisser in de vorm van het Sint-Andrieskruis met rode lichten zoals aan een overweg aangeboden. “Naast deze terreinactie voeren we van 13 tot 26 december een digitale campagne, met de steun van het havenbestuur, de vereniging van private havenbedrijven Apzi, vakbond ACV-Transcom en transporfederatie Febetra.”

Tot 4.000 euro boete

Het goede voornemen voor 2022 van Infrabel is eenvoudig en duidelijk: geen enkel ongeval op een overweg. De bedrijven hebben daar niet alleen menselijk maar ook economisch belang bij. “We becijferden dat de twaalf ongevallen in Zeebrugge en Antwerpen dit jaar al 3.862 minuten of meer dan 64 uur vertraging veroorzaakten. Dit was vermijdbaar indien iedereen de verkeersregels had gerespecteerd.

Door het rood rijden, is trouwens verhoogd naar een overtreding van categorie vier, de zwaarste die je kunt begaan. Daarop staan boetes van 320 tot 4.000 euro en acht dagen tot vijf jaar rijverbod”, besluit Geysen.