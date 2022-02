Infrabel haalt spoorwegverbinding weg bij Casier Recycling in Deerlijk: “De navelstreng is er niet meer”

Spoorwegbeheerder Infrabel haalde enkele weken geleden de spoorwegverbinding weg bij het schrootverwerkend bedrijf Casier Recycling. “We gebruikten het spoor al geruime tijd niet meer maar verstaan niet waarom de verbinding weg moest. In tijden dat er geopperd wordt om transport zoveel mogelijk via het spoor en over het water te organiseren, is dit onbegrijpelijk”, stelt zaakvoerder Karel Casier.

Casier Recycling is al jaren een vaste waarde in de sector. “Ruim een eeuw geleden, toen het woord ‘recycling’ nog niet was uitgevonden, is het allemaal begonnen”, verduidelijkt Karel Casier.

“In 1900 zijn Charles en Gerard Casier in Zwevegem gestart met het verzamelen en verwerken van textielafval. De onmiddellijke nabijheid van belangrijke metaalindustrie was een uitstekende opportuniteit om ook in de ferrorecycling actief te worden. Een heel geslaagde beslissing, zo bleek nogal snel…”

“Onder leiding van Charles 2 en Henri Casier (de in 2007 overleden vader van Karel, red.) vestigde het bedrijf zich in 1957 in Deerlijk. Een strategisch goed uitgekiende locatie mede dankzij de directe spoorverbinding Kortrijk-Oudenaarde.”

“Met mezelf en mijn zoon Bernd zijn we ondertussen aan de vierde en vijfde generatie toe. Wat hier allemaal gebeurt? Afbreken, verzamelen, controleren, receptioneren, sorteren, depollueren, branden, demonteren, persen, knippen, shredderen, beladen, verschepen, transporteren zijn de kerntaken van de moderne recycling. Zeg maar het verkleinen van het volume. Wat voor velen onbruikbaar is geworden, wordt tijdens het gepaste recyclingsproces weer een waardevolle, zelfs economisch onmisbare grondstof.”

Spoorlijn weg

“Het transporteren gebeurt hoofdzakelijk per vrachtwagen en binnenschip. Beide zijn goed voor zowat de helft van het vervoer. Vroeger gebeurde dat ook veel per spoor. Op onze bedrijfssite werd immers geïnvesteerd om treinwagons ter plaatse te kunnen laden en lossen.”

“We legden ook een intern spoornet aan met een eigen locomotief zodat de door de NMBS ter beschikking gestelde wagens op de meest efficiënte manier konden geladen en gelost worden. Ons bedrijf heeft vele tientallen jaren intensief gebruik gemaakt van het spoornetwerk om ferro- en non-ferrometalen richting Gent, Charleroi en Noord-Frankrijk te voeren.”

“De relatie ontspoorde toen de transportprijzen plotseling verviervoudigd werden. Daardoor werd het transport via de spoorlijn totaal oninteressant voor ons. De spoorwegverbinding werd sindsdien nog nauwelijks gebruikt. Infrabel liet ons recent weten dat de spoorlijn zou weggehaald worden. Dat begrijpen we niet zo goed in tijden dat de overheid ervoor ijvert dat bedrijven hun transport zoveel mogelijk via het spoor en over het water moeten organiseren.”

“Nu de spoorlijn is weggenomen, kunnen we ze niet meer gebruiken, ook al zouden we dat in de toekomst weer willen doen. Het laatste greintje hoop, de navelstreng, is weg. Er is geen perspectief meer op dat vlak.”

Rijpadvergoeding

“De spoorwegverbinding werd inderdaad weggehaald”, bevestigt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. “Het bedrijf was ook op de hoogte dat we dat gingen doen. Het was niet meer dan een economische beslissing. Een spoorweglijn, en in dit geval een wissel, moet onderhouden worden of die nu al of niet gebruikt wordt. Nadat het contract tussen Infrabel en Casier Recycling was afgelopen, hebben wij contact opgenomen met het bedrijf.”

“Toen bleek dat er geen concrete plannen meer waren om de spoorweglijn nog verder te gebruiken, hebben wij de spoorlijn dan ook laten wegnemen. Als het bedrijf in de toekomst toch weer een spoorweglijn zou willen, kan die nog altijd terug aangelegd worden.”

“Ik wil ook even rechtzetten dat Infrabel totaal niets te maken heeft met de vermelde verhoging van de transportprijzen. De gebruikers van onze spoorlijnen betalen enkel een zogenaamde ‘rijpadvergoeding’ en die is nog nooit zo laag geweest en werd al jaren niet meer verhoogd, precies om het goederenvervoer ter spoor te stimuleren.”

“Niet Infrabel is verantwoordelijk voor het optrekken van de prijzen, wel de spoorwegoperatoren, die instaan voor het transport van de goederen”, rondt Thomas Baeken af.

(RD)