Infomoment over deelmobiliteit om Ieperlingen wegwijs te maken in wereld van deelsystemen

De stad Ieper organiseerde aan het station een infomoment over deelmobiliteit. Geïnteresseerden kregen er info over de deelsystemen die in Ieper voorhanden zijn.

De brandstofprijzen swingen de pan uit en dat zet verschillende mensen aan om hun auto wanneer het mogelijk is aan de kant te laten staan. “Er zijn namelijk goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven, al zijn die niet altijd gekend”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Om de Ieperling wegwijs te maken in de wereld van deelsystemen organiseerde de stad naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit een informatieavond over deelmobiliteit.”

Tijdens het infomoment kwamen onder meer de deelfietsen van Blue Bike aan bod. Je kreeg meer informatie over de elektrische deelauto’s van Claus en Cambio en je kan een testrit maken met een deelstep. Alles vond plaats tussen 18 en 20 uur onder de luifel van het Lijnhuis aan het Ieperse station. Wie interesse toonde, kreeg voldoende uitleg.

Week van de Mobiliteit

“Van 16 tot en met 22 september vindt de 18de editie van de Week van de Mobiliteit plaats, de jaarlijkse campagne die duurzame verplaatsingen en bewust autogebruik promoot”, klinkt het bij de Politiezone Arro Ieper. “Bedrijven, scholen, verenigingen, en andere zetten zich in om via acties bestuurders bewust te maken van de duurzame opties als het op verplaatsen aankomt. Tot nu toe zijn er al meer dan 1.000 acties geregistreerd.

“Ook in onze zone vinden tientallen acties plaats. In onze zone wordt er op vrijdag 20 september de ‘Strap-dag’ georganiseerd, een dag waarop kinderen gestimuleerd worden om te voet (stappen) of met de fiets (trappen) naar school te gaan. Een heel aantal scholen heeft zich geregistreerd voor deze actie, onder andere in Ieper, Zonnebeke, Langemark en Dadizele. Hou dus rekening met meer zwakke gebruikers in het verkeer.”

“In Staden is er op 22 september een autoluwe zondag. Dit heeft enkele gevolgen voor het lokale verkeer, vooral in de Ieperstraat en op de marktplaats. Je kan als individu zelf ook een actie plannen. Ga bijvoorbeeld eens na hoe uw verkeerstraject kan met het openbare vervoer, de fiets of te voet.”

Diverse mogelijkheden

Wie een deelauto wil gebruiken, kan onder meer gebruik maken van de deelwagens van Claus Mobility. “In Ieper hebben we deelwagens staan aan het station, het Gezelleplein en De Vloei”, vertelt Thomas Colpaert van Claus Mobility. “Je betaalt 2,99 euro per uur zonder abonnementskosten of 0,25 euro per afgelegde kilometer, alles inclusief. Bovendien kun je gratis parkeren in de Ieperse binnenstad. We hebben ook nog standplaatsen in Passendale, Zonnebeke, Beselare, Ledegem, Geluveld, Moorslede en Dadizele. De bedoeling is om het aantal standplaatsen uit te breiden.”

Uiteraard kan je ook autodelen met Cambio, een eenvoudige formule waarbij op verschillende plaatsen in de stad auto’s dag en nacht voor je klaarstaan. Zowel kleinere stadswagens en (mini)-bestelwagens als breaks en monovolumes staan ter beschikking. Op het einde van je rit zet je de auto terug op de standplaats, zodat de volgende gebruiker ermee weg kan. Wie na de trein, tram, bus of wagen verder wil met de fiets, kan gebruik maken van een Blue-bike. Met één lidmaatschap ontleen je binnen enkele seconden één of twee Blue-bikes en blijven deze van jou tot je weer terugkeert naar het station, de bushalte of de park and ride zone. (EG)