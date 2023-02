In Torhout wordt ook drukke Nieuwstraat een woonerf

Na de Markt, de Zwanestraat, de Wollemarkt en de Zuidstraat worden in Torhout nu ook de Hoedemakersstraat, de Huidevetterstraat, de Putstraat en… de druk gebruikte Nieuwstraat een woonerf. Dat zal zeker niet elke Torhoutse automobilist toejuichen, want het betekent een snelheidsbeperking tot maximum 20 kilometer per uur.

Er was al behoorlijk veel kritiek gerezen op de omvorming van de nieuwe Markt tot woonerf en nu doet het stadsbestuur er nog een schepje bovenop. De Nieuwstraat was sinds een tijdje een fietsstraat, met maximum 30 kilometer per uur, maar daar gaat nog eens 10 kilometer per uur vanaf. Als de politie straks wil flitsen, zullen de boetes niet bij te houden zijn.

Bestuurders mogen voetgangers niet hinderen

Het woonerf in de Hoedemakersstraat, Huidevetterstraat, Putstraat en Nieuwstraat moet weliswaar nog goedgekeurd worden, maar maandag staat het punt op de agenda van de gemeenteraad en dus is de kans quasi onbestaande dat de uitbreiding van het woonerf er niet komt.

In een woonerf is niet enkel de snelheid voor alle weggebruikers beperkt tot 20 kilometer per uur, maar mogen voetgangers bovendien de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Ook is het voor kinderen toegestaan om te spelen op straat. Voetgangers mogen het verkeer weliswaar niet nodeloos belemmeren, maar anderzijds mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Parkeren is verboden, behalve op de gemarkeerde plaatsen.

Spelende kinderen op het wegdek van de Nieuwstraat? Veilig is anders.