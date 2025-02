IN KAART Elektrische auto opladen wordt steeds gemakkelijker: hoeveel plekjes aan de laadpaal zijn er in jouw gemeente?

Onze provincie telt momenteel 12.728 laadpunten voor elektrische wagens. Goed voor 10,3 per 1.000 inwoners, de beste ratio in heel Vlaanderen. Het lijkt erop alsof we helemaal mee zijn met de elektrificatie van het wagenpark, maar is dat ook zo?

Het aantal laadpunten in West-Vlaanderen steeg in vijf jaar tijd van 779 naar 12.728. Dat blijkt uit de meest recente meting (op 31 december 2024) van het Vlaams Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken. Dat zijn er 16 keer zoveel, maar die toename is ook nodig om de populariteit van de elektrische auto’s te kunnen volgen. In 2024 werden er namelijk 12.019 nieuwe en tweedehands elektrische wagens ingeschreven, goed voor 12 procent van het totale aantal verkochte voertuigen. In 2019 waren dat er nog maar 929. De laadinfrastructuur groeit dus voorlopig sneller dan de verkoop van elektrische auto’s. (lees verder onder de grafiek)

“De doelstelling in 2025 was om 35.000 laadpaalequivalenten te behalen over heel Vlaanderen. Met de teller afgerond op 57.000 stuks is deze doelstelling ruimschoots behaald. We zijn dus op de goede weg, maar er is geen reden om te temporiseren. We blijven inzetten op de strategische plaatsing van laadpalen, op basis van de lokale noden”, klinkt het bij Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).

Verstedelijkt

Ook verhoudingsgewijs doet onze provincie het goed. Met 10,3 laadpunten per 1.000 inwoners is het in onze provincie het gemakkelijkst om je elektrische wagen op te laden. Limburg bengelt onderaan de rangschikking, met een ratio van 7,4 punten per 1.000 inwoners. Opvallend is wel dat de semipublieke laadpunten steeds talrijker zijn in aantal, terwijl de volledig publieke laadpunten traag toenemen. Ook gaat het nog vooral over normale laadpalen, slechts 6 procent van alle laadpunten worden gekwalificeerd als snel of ultrasnel. (lees verder onder de grafiek)

Waar een jaar geleden nog heel wat landelijkere gemeenten amper laadpalen ter beschikking hadden, ziet het er nu naar uit dat ook die locaties aan het bijbenen zijn. Dentergem, Avelgem en Langemark-Poelkapelle zijn de enige gemeenten waar nog minder dan 3 laadpunten per 1.000 inwoners aanwezig zijn. Logischerwijs staan de meer verstedelijkte locaties aan de andere kant van de ranking, Waregem op kop met 880 laadpunten oftewel 21,77 per 1.000 inwoners.