IN KAART 4.454 extra laadpunten nodig tegen 2025

Tegen 2025 moeten er in onze provincie 4.454 laadpunten voor elektrische voertuigen bijkomen. Dat blijkt uit een analyse die mobiliteitsminister Lydia Peeters van elke gemeente liet opmaken. Vandaag telt West-Vlaanderen 2.608 laadpunten.

De elektrische auto is in opmars, ook bij particulieren. Maar als Vlaanderen volop de kaart van de verduurzaming van ons wagenpark wil trekken, zullen er heel wat laadpunten moeten bijkomen. Liefst 4.454 in onze provincie alleen al, om precies te zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dan ook dat Vlaanderen over drie jaar 35.000 laadpunten telt.

Nog veel werk

Volgens een behoeftenanalyse die de minister voor elke stad en gemeente liet opmaken, moet onze provincie er tegen dan 7.062 hebben. Momenteel zitten we daar met 1.290 publieke en 1.318 semi-publieke laadpunten nog ver vanaf. Publieke laadpalen zijn het bezit van de gemeente, semi-publieke worden geplaatst door bedrijven maar zijn ook toegankelijk voor derden. (lees verder onder de kaart)

In de analyse van de minister wordt rekening gehouden met verscheidene parameters: inwonersaantal, autobezit, vervoersgewoonten, aantal vrijstaande woningen met een oprit enzovoort. Weinig verrassend dus dat de centrumsteden hun laadinfrastructuur serieus zullen mogen opkrikken. Zo moet Brugge tegen 2025 al 809 laadpalen tellen, maar ook Kortrijk (440), Oostende (364) en Roeselare (291) kregen huiswerk van de minister.

Voorts merken we op dat vooral Zuid-West-Vlaanderen een hoge nood aan laadstations heeft. In Wevelgem, Waregem, Harelbeke, Menen en Zwevegem moeten er binnen de drie jaar telkens een 200-tal laadpunten geïnstalleerd worden. Minister Peeters bracht voor elke gemeente ook potentiële locaties in kaart, maar die info is enkel beschikbaar voor de lokale besturen.

Digitaal loket

Er komt ook één digitaal loket waar burgers hun aanvraag kunnen indienen. “Wanneer een burger laadinfrastructuur aanvraagt via het digitale loket, kan er onmiddellijk op de potentieelkaarten gekeken worden wat de meest opportune locatie is op maximaal 250 meter van de woonst”, aldus minister Peeters.