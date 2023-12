In januari gaat busvervoer in Gistel nieuwe fase in: “Alle vernieuwing vraagt gewenning”

Wie straks met de bus naar of van Gistel wil reizen, checkt toch maar beter eens de app van De Lijn. Vanaf 6 januari gaat de aanpassing van de dienstverlening een tweede fase in. Zo wordt buslijn 50, die onder meer halt houdt in de Vaartstraat, vervangen door een functionele lijn 305. “We vragen iedereen naar het totaalplaatje te kijken en te focussen op zowel de weggevallen als nieuwe routes”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Busje komt zo. Maar voor velen luidt de vraag vanaf januari: busje komt waar? Want op het lokale busnet verandert er nogal wat. Voor de goeie orde: in een eerste fase was er al een herziening van buslijn 51 Oostende-Torhout die in Gistel niet langer stopt aan de halte Moerdijk. Straks gaat het om een tweede fase met wat meer ingrijpende veranderingen. De meest belangrijke: buslijn 50 tussen Gistel en Oostende zal niet langer langs de Gistelsesteenweg en Vaartstraat rijden, maar wel de Torhoutsesteenweg en Oostendsebaan volgen.

“Nieuw is wel dat je met bus 50 tot in Koekelare kan geraken. Dat was voorheen niet mogelijk. En tot op het laatste moment onderhandelden we over een vervangende functionele buslijn in de Vaartstraat. Het gaat hierbij om buslijn 305 tussen Oostende, wijk Baanhof en Gistel die om 7.55 uur van Oostende naar Gistel rijdt en vervolgens om 12.30 uur, 16.10 uur en 17.10 uur van Gistel naar Oostende. Deze lijn richt zich dus specifiek op schoolgaande jeugd en andere pendelaars”, zegt Defreyne.

Een zelfde functionele lijn is de nieuwe 504 Ichtegem, Eernegem, Gistel en Oostende en 518 Gistel, Moerdijk, Eernegem en Torhout. Ook compleet nieuw: buslijn 30. “Deze verbindt elke dag elk half uur Oostende met Oudenburg, Westkerke, Jabbeke en Brugge in plaats van om het uur. Vanuit Westkerke kan je vlot overstappen op de nieuwe lijnen richting onder meer Gistel.”

Gistelbus

Eerder al werd buslijn 505 opgestart, ook bekend als de Gistelbus. Deze verbindt zes keer per dag buiten de spitsuren de vier Gistelse deelgemeenten met elkaar. “We willen die uren nog uitgebreid zien en de onderhandelingen hierover lopen volop”, onderlijnt de burgemeester. “Op die manier moet het voor inwoners mogelijk zijn om ook later op de dag nog naar bijvoorbeeld vrijetijdscentrum Zomerloos te gaan. Deze week slaagden we er nog in om een latere lijn van de Gistelbus te bekomen, die rond 19 uur zal rijden.” Die 505 is interessant voor het dorpje Snaaskerke. “Al hebben ze daar ook buslijn 312 tussen Brugge en Oostende”, wil Defreyne nog benadrukken.

Flexbussen

Op plaatsen waar er minder openbaar vervoer is of de vraag beperkt, is er zogenaamd flexvervoer dat je vooraf reserveert via Hoppin – de naam van de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid, waarin klassiek openbaar bus- en tramvervoer wordt gecombineerd met elektrische deelfietsen en -auto’s. “Moere krijgt vanaf 6 januari zo’n flexbuspunt: vooraf kan je een bus reserveren om vanuit de deelgemeente naar een andere stad of gemeente te reizen. In grote lijnen volgt het principe van de flexbus dat van de vroegere belbus.” Gebruikers dienen eenmalig een account aan te maken via de Hoppin-app, de site hoppin.be of de Hoppincentrale op 0800 122 12. Bij elke boeking wordt bekeken wat voor de reiziger de meest geschikte oplossing is. Dit kan de flexbus zijn, maar ook (een combinatie van) een vaste lijn of zelfs de trein. Op de flexbus zijn de tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn geldig.

“Alle vernieuwing is wennen: het vorige vervoersplan was zowat dertig jaar oud. Ik herinner me bijvoorbeeld het wijkprotest in Moere tegen de veranderingen aan halte Moerdijk, maar tijdens het positief en constructief overleg leken de actievoerders niet van alle vervoersopties op de hoogte te zijn. We moeten naar het totaalplaatje kijken. Soms lijkt het alsof de focus enkel en alleen maar ligt op enkele weggevallen lijnen, maar er zijn ook een pak reisopties bijgekomen”, wil Defreyne nog benadrukken. “Algemeen blijft de bereikbaarheid van Gistel en de deelgemeenten goed. Eerlijk, we hadden liefst alle wijzigingen in één keer uitgerold gezien in plaats van gefaseerd.” Zowel De Lijn via de site delijn.be/nieuwenet en Stad Gistel via het stadsmagazine zetten de komende weken vol in op informatieverspreiding.