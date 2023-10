Ignace zo onder de indruk van dodehoekongevallen dat hij systeem bedenkt om ze te vermijden

Ignace Strubbe (73) wil dat zijn idee tegen dodehoekongevallen ingevoerd wordt. Zijn Safety Cornerbox bestaat uit verlichting in de gevaarlijke zones rondom de vrachtwagen. De Oostendse politie luisterde en Vias zegt dat er al iets gelijkaardigs bestaat. Ignace: “Ik moet nu met mijn voorstel naar Mobiliteitsminister Lydia Peeters.” (Open VLD)

“50 jaar geleden was ik getuige van een ongeval waarbij op de eerste schooldag een twaalfjarige jongen onder de wielen van een vrachtwagen terecht kwam. Ik vergeet nooit wat ik toen zag op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Elisabethlaan. Al sprak men toen nog niet van een dodehoekongeval”, zegt Ignace Strubbe. “Jaren later was ik met mijn kleinzoon op pad toen we op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Steense Dijk een gelijkaardig ongeval zagen. Een uitwijkende vrachtwagen greep een jonge vrouw.” Beide ongevallen maakten op Ignace een grote indruk. Hij zocht zelf naar een oplossing voor dat type ongevallen en kwam in 2007 op de proppen met een systeem met drukknoppen op de zijkant van de vrachtwagen, waarbij de fietser de chauffeur kon verwittigen. Een vangnet onderaan de vrachtwagens of opleggers moest dan weer vermijden dat vallende fietsers of voetgangers onder de wielen terecht kwamen. “Er was zelfs belangstelling van Renaat Landuyt (SP.A, nu Vooruit) die toen minister van Mobiliteit was”, zegt Ignace.

Verlichting

Ignace bedacht recent een nieuw systeem. “Van rechts vooraan op de vrachtwagen schijnt een laser of ledverlichting een rode zone op de grond. In die dode hoek mogen de fietsers niet komen. Ook achteraan is er zo’n verlichting om te vermijden dat de fietsers nog komen aanrijden als de vrachtwagen al invoegt. Van de chauffeur wordt verwacht dat hij 200 meter voor elk kruispunt het systeem aanzet en invoegt als er zich geen fietsers meer bevinden rechts van hem. Ook links wordt een gelijkaardige zone geprojecteerd, want de vrachtwagen zwenkt ook links uit. We moeten gaan voor nul dodehoekongevallen in het verkeer. Liever 60 seconden wachten tot de vrachtwagen gepasseerd is dan platgereden worden.” Ook kennis Dany Dumoulin steun hem: “Ik was ook ooit getuige van een dodehoekongeval. Zoiets vergeet je nooit. De strijd van Ignace is terecht. Hij moet gehoord worden.”

Verkeersveiligheid

Bij het onafhankelijk instituut Vias doen ze onderzoek en ontwikkelen ze kennis over verkeersveiligheid. Woordvoerder Stef Willems: “De politie registreerde in 2020 23 dodehoekongevallen, maar dat is een onderschatting, want niet alle dergelijke ongevallen worden als dusdanig geregistreerd. Mensen komen regelmatig bij ons met allerhande voorstellen. Soms zijn dat fantasten, maar vaak zitten er ook zaken tussen die we verder moeten onderzoeken. Dit voorstel doet heel erg denken aan de ‘Blindspot Illuminator’ van het Deense bedrijf Fairwood Innovation. Een oplossing is niet simpel, want met signalen naar de fietser moet die ook door hebben dat hij zich niet in een bepaalde zone mag begeven en zich daar ook aan houden.”

Ignace Strubbe: “Bovendien moet er op de truck ook een geluidssysteem aangebracht worden met verschillende tonen, zodat het niet verward wordt met een achteruit rijdende vrachtwagen. En idealiter weerklinkt door speakers voor de fietsers ook tegelijk: Attention attention!”. Ignace kreeg de raad met zijn voorstel hogerop te gaan, maar besliste nog niet of hij dat ook zal doen.

Reactie politie

“Om situaties te beoordelen, gaan we altijd op locatie. Dat is ook hier gebeurd. Een hoofdinspecteur van de dienst verkeershandhaving is met mijnheer Strubbe ter plaatse geweest aan de luchthaven om de situatie te bekijken. Hij diende een dossier in”, bevestigt woordvoerder Eline Goeminne van de Oostendse politie. “Het dossier bevat een technische piste. Wat de burger voorstelt, is interessant en biedt zeker mogelijkheden. Maar als politie hebben we daar geen bevoegdheid. Als verkeershandhaver vervullen we een adviesrol, maar zelf kunnen we met de oplossing van de burger niet aan de slag. Toch zullen we ons netwerk aanspreken om het dossier onder de aandacht te brengen van de nodige instanties.”