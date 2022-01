Ieperlingen reden al anderhalve keer de wereld rond op deelsteps, dus wordt proefproject verlengd

Het stadsbestuur heeft de proefperiode voor de elektrische deelsteps van het Europees mobiliteitsplatform Bolt, die in juni vorig jaar opdoken in Ieper, opnieuw met een half jaar verlengd. Voortaan kan je ook betalen via Bankcontact.

Bolt spreekt van “een schot in de roos in Ieper. Op een half jaar tijd werd in de stad maar liefst 64.803 kilometer afgelegd met de deelsteps van het bedrijf, goed voor een afstand van meer dan anderhalve keer de omtrek van onze planeet.”

Volgens Bolt legden de Ieperlingen en de bezoekers van de stad in totaal al 410.025 minuten af op de deelsteps. Op vraag van het stadsbestuur kan je voortaan ook met Bankcontact betalen “om het huren van een step in de toekomst nog gemakkelijker en flexibeler te maken voor gebruikers.”

Privéauto’s doen dalen

“Veel Belgen verkiezen Bancontact als betaalmethode”, zegt Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobiliteit bij Bolt België. “Bolt wil zo dicht mogelijk bij zijn gebruikers staan en daarom is het logisch dat we de optie om via Bancontact te betalen nu aanbieden. Zo blijft Bolt gemakkelijk geïntegreerd in hun dagelijkse leven. We willen zachte mobiliteit zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen en ons uiteindelijke doel is oplossingen te geven om het gebruik van privéauto’s fors te laten dalen.”

Gebruikers kunnen Bancontact instellen als betaaloptie door hun Bolt-saldo op te waarderen via het menu ‘Betalingen’ in de Bolt-app.

(TP)