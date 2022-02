Hybride en elektrisch in opmars, ook bij ons

In 2021 werden voor het eerst meer elektrische en hybride nieuwe auto’s ingeschreven in West-Vlaanderen, dan diesels. Dat is ook het geval in de andere provincies. Ook het aandeel van benzinewagens daalt.

Vorig jaar werden er 29.665 nieuwe personenwagens ingeschreven door mensen uit onze provincie. Een lichte daling van 8,5 procent in vergelijking met 2020. Vier op tien van de ingeschreven auto’s in 2021 zijn benzinewagens, het jaar daarvoor was dit nog bijna de helft.

Aandeel diesel keldert met 10 procent

Nog opmerkelijker is het aandeel van de ‘groenere’ personenwagens. Vorig jaar werd er 2.191 keer voor elektrisch en 8.580 keer voor hybride (brandstof of diesel + elektrisch) gekozen. Daarmee maken die brandstofgroepen samen 36 procent van het totaal uit, een stijging van maar liefst 14 procent. Met die cijfers moeten de dieselwagens voor het eerst het onderspit delven. Waar in 2020 diesel nog goed was voor bijna een derde van alles wagens, keldert hun aandeel in 2021 naar 22 procent. Tweedehandswagens die opnieuw werden ingeschreven hebben logischerwijs een ander profiel, daar behoudt diesel met een enorme voorsprong zijn tweede plaats in de rangschikking. (lees verder onder de grafiek)

De opmars van groenere brandstoffen is een nationaal fenomeen. De verkoop van de nieuwe hybride personenwagens is in twee jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Dat brengt die groep op 30 procent van het totaal. Het aandeel van nieuwe diesels ligt in België 10 procent onder. Een iets kleiner verschil dan in West-Vlaanderen dus.