Hoppy scoort: 3,4 keer rond wereld in half jaar

Sinds de introductie op 23 mei hebben Hoppy-gebruikers samen een indrukwekkende afstand van 136.109 kilometer afgelegd, goed voor maar liefst 3,4 keer rond de wereld. Sinds mei dit jaar zijn de deelsteps van Hoppy een vaste waarde in Kortrijk.

“Met de introductie van een nieuwe generatie steps zette Hoppy samen met stad Kortrijk in op innovatie en comfort. De steps zijn uitgerust met richtingaanwijzers, een dubbel remsysteem, verbeterde vering en een handige gsm-houder die gebruikers toelaat hun telefoon op te laden tijdens het rijden”, vertelt CEO Kenny Vercruysse.

De introductie van de Hoppy-steps bleek een succes. In minder dan een jaar tijd werden maar liefst 52.367 ritten geregistreerd door 4.565 actieve gebruikers, goed voor een totale afstand van 136.109 kilometer, het equivalent van 3,4 keer rond de wereld. Gemiddeld leggen gebruikers 2,61 kilometer af in een rit van 15 minuten. Kenny Vercruysse reageert tevreden op de resultaten: “Als Belgisch bedrijf zijn we trots om actief te zijn in Kortrijk en hier bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Het enthousiasme van de gebruikers bevestigt onze visie om steden toegankelijker en groener te maken. We blijven investeren in technologische innovaties en werken nauw samen met de stad om de mobiliteit van morgen vorm te geven.”

Extra veiligheid

Voor de feestdagen zet Hoppy extra in op veiligheid. Sinds vrijdag 20 december wordt tijdens de kerstvakantie een alcoholslot geïntroduceerd tussen 22 en 5 uur. “Deze maatregel maakt gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde reactietest. Gebruikers die niet slagen voor de test, zullen de step niet kunnen ontgrendelen. Hiermee wil Hoppy bijdragen aan een veilige en verantwoorde mobiliteit in Kortrijk, ook tijdens de feestdagen”, legt communication manager Hélène De Meester uit.

Naast duurzame mobiliteit zet Hoppy zich ook in voor solidariteit. Voor De Warmste Week introduceert Hoppy een actie waarbij gebruikers 1 euro kunnen doneren bij elke rit. Hoppy verdubbelt dat bedrag aan het einde van de rit.

“Op deze manier maakt elke gebruiker niet alleen een rit, maar ook een verschil”, besluit Kenny Vercruysse.