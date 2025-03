Hoppy breidt mobiliteitsaanbod in Kortrijk uit: Naast deelsteps nu ook taxi’s in app

Hoppy, bekend van de elektrische deelsteps in Kortrijk, breidt het mobiliteitsaanbod uit. Sinds 14 maart kunnen gebruikers via de Hoppy-app niet alleen een deelstep nemen, maar ook eenvoudig een taxirit boeken. “Met deze uitbreiding speelt Hoppy in op de groeiende vraag naar flexibele en digitale vervoersoplossingen”, zegt Kenny Vercruysse, CEO van Hoppy.

Samenwerking met taxichauffeurs

In tegenstelling tot traditionele platformen kiest Hoppy niet voor concurrentie, maar voor een duurzame samenwerking met de taxisector. Chauffeurs krijgen toegang tot de duizenden bestaande Hoppy-gebruikers in Kortrijk. “Hoppy zet in op een eerlijk en evenwichtig model waarin zowel gebruikers als taxichauffeurs een vlotte en toegankelijke mobiliteitsoplossing krijgen, met een focus op langdurige samenwerking en een versterking van het bestaande mobiliteitsaanbod in de stad.”

“We geloven dat samenwerking de sleutel is tot betere mobiliteit”, gaat Vercruysse verder. “Door taxi’s toe te voegen aan de Hoppy-app, versterken we het mobiliteitsaanbod in Kortrijk en helpen we taxichauffeurs om hun diensten te digitaliseren. Dit zijn ritten die anders misschien niet zouden plaatsvinden, en nu wel een plaats vinden in een geïntegreerd systeem.”

Meer keuzemogelijkheden

Met de toevoeging van taxi’s biedt Hoppy nu twee manieren om door de stad te reizen binnen één app. Gebruikers kunnen kiezen voor de snelle en wendbare deelstep of voor het comfort van een taxi, afhankelijk van hun situatie en behoeften.

“Deze uitbreiding sluit aan bij Hoppy’s missie om mobiliteit in steden toegankelijker, efficiënter en duurzamer te maken. Door verschillende vervoersopties te combineren binnen één platform, wordt het voor inwoners en bezoekers makkelijker om de meest geschikte manier van verplaatsen te kiezen.”

100 euro cadeau

Om de lancering van de taxiservice extra in de verf te zetten, introduceert Hoppy een unieke actie: elke 100ste rit wordt beloond met 100 euro Hoppy-tegoed. Dit tegoed kan gebruikt worden voor zowel deelsteps als taxi’s binnen de Hoppy-app.