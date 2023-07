Hoppestraat Ingelmunster wordt zone 20

Voortaan mag er in de Hoppestraat van Ingelmunster nog maximaal 20 km/uur worden gereden. Dat gebeurt in het teken van de algemene veiligheid in de wijk.

Om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te verhogen, wordt de Hoppestraat in de Brouwerijsite ingericht als woonerf. De snelheid wordt er beperkt tot 20 km/uur. Voetgangers mogen op de rijbaan wandelen en kinderen mogen er ook spelen, zonder het verkeer nodeloos te belemmeren. De Hoppestraat is echter geen voorrangsstraat ten opzichte van de Bollewerpstraat. De Hoppestraat is eveneens een doodlopende straat. (Patrick Depypere)