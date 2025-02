Hooglede schrapt elektrische deelwagen: “Kosten niet in verhouding tot gebruik”

Het gemeentebestuur schrapt het elektrische bestelwagentje van Foxshare dat sinds september 2021 op de Markt van Hooglede staat. Volgens mobiliteitsschepen Arne De Brabandere (Team Burgemeester) staan de kosten niet in verhouding tot het beperkte gebruik ervan. In de plaats komen wel twee andere deelwagens van de vervoersregio.

Oppositieraadslid (en gewezen mobiliteitsschepen) Julie Misplon (Allen 8830) merkte tijdens de voorbije gemeenteraad op dat het contract met Foxshare stopgezet werd, terwijl die wagen volgens het raadslid nochtans regelmatig gebruikt werd door het gemeentepersoneel. Schepen Arne De Brabandere motiveerde de beslissing. “We betalen voor die wagen een vaste maandelijkse kost, bovenop het effectieve gereden aantal kilometers. Samen goed voor een kost van zowat 9.500 euro per jaar. Die kost zou moeten dalen naarmate het aantal particuliere gebruikers stijgt, maar over heel 2024 hadden we amper vijf particuliere gebruikers. Een zotte kost om te blijven maken. Als we kiezen voor een kilometervergoeding voor het personeel komen we zelfs goedkoper uit. Bovendien is er een alternatief. Via de vervoerregio beschikken we straks over twee deelwagens zonder vaste maandelijkse kosten. Die zullen vanaf april op de plaats van de Foxshare staan.” (SV)