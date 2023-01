Hoefijzerlaan in Brugge een nacht onderbroken voor alle verkeer

In de nacht van 10 op 11 januari zullen de Hoefijzerlaan en de tunnel onder het station in Brugge wegens werken afgesloten zijn voor alle verkeer. De politie voorziet een omleiding.

De portiek over de R30 – Hoefijzerlaan net vóór de tunnel richting station wordt weggenomen in de nacht van 10 op 11 januari. Deze onderbreking zal slechts een tweetal uren in beslag nemen en is ingepland tussen middrnacht en 4 uur ‘s morgens.

De doorgang zal dan afgesloten worden voor alle verkeer! Verkeer komende van Gulden-Vlieslaan en Bevrijdingslaan kunnen een omleiding richting Warandebrug volgen.