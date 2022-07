Hitte duwt betonvak in Beverenstraat in Leisele 40 centimeter omhoog

Een maand geleden zette de Beverenstraat in Leisele (Alveringem) al ietwat uit ten gevolge van de warmte, maar nu is een betonvak door de hitte helemaal naar boven gekomen. De rijweg steekt ondertussen 40 centimeter boven de grond uit. En de grootste hitte moet nog komen.

“We hebben dit nog meegemaakt”, reageert schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert (CD&V-Gemeentebelangen). “Ik herinner mij zo’n twee jaar geleden de Eversamsamstraat en de Groenestraat. Maar nooit was het zo erg als vandaag in de Beverenstraat. Dat de hitte de oorzaak is, staat vast. Hitte is mijns inziens even nefast voor de rijweg als vorst. Maar ik ben geen ingenieur. Waarom het daar nu plots zo erg gesteld is, is mij eerlijk gezegd ook een raadsel. Toen de rijweg een maand geleden de neiging had om omhoog te komen, hebben we een bord ’30 kilometer per uur’ geplaatst. Met de situatie van vandaag hebben we de betrokken zone uiteraard helemaal afgezet. We volgen op hoe dit zal evolueren met het oog op later herstel. Het bouwverlof staat voor de deur. Meer kunnen we op dit moment niet doen”, zegt Jacques Blanckaert. (Anne Bovyn)