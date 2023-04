Hinder voor tram en bus door Europese top in Oostende

In Oostende vindt maandag 24 april de Europese top ‘North Sea Summit’ plaats. Verschillende internationale regeringsleiders geven die dag present in de Koningin der Badsteden. De strikte veiligheidsmaatregelen brengen de nodige hinder met zich mee voor de dienstverlening door de bussen en trams van De Lijn. Deze hinder zal merkbaar zijn op het gehele netwerk van De Lijn aan de kust.

De ‘North Sea Summit’ is een internationale topontmoeting over windenergie. Diverse internationale regeringsleiders zakken maandag hiervoor af naar Oostende. De ontmoeting speelt zich af op diverse locaties (luchthaven Oostende, Fort Napoleon, Duin & Zee, Havenhuis) en dat zal tussen 6 uur en 23 uur in heel Oostende in meerdere of mindere mate voelbaar zijn. Er worden strikte veiligheidsperimeters ingesteld rond deze locaties, en ’s namiddags wordt zelfs een tijdlang alle verkeer stilgelegd. De reizigers die gebruik maken van de bussen en trams van De Lijn zullen hierdoor een groot deel van de dag hinder ondervinden in Oostende. Deze hinder zal ook voelbaar zijn op andere locaties waar de betreffende buslijnen en Kusttram passeren.

Kusttram

De Kusttram blijft rijden. Evenwel mogen tussen 10 uur en 20 uur geen reizigers mee op de tram tussen de haltes Oostende Station en Oostende Duin en Zee omwille van de geldende veiligheidsperimeter. Tussen deze haltes dienen de reizigers een pendelbus te nemen. De pendelbus stopt eveneens aan tramhalte Oostende Weg naar Vismijn. Tramreizigers kunnen overstappen op de pendelbus, en voorbij de veiligheidsperimeter weer op de Kusttram stappen. Lijncontroleurs zijn op diverse locaties ter plaatse om de reizigers te assisteren en alles in goede banen te helpen leiden.

Bovendien verplaatsen de hoge genodigden van de top zich tussen 15 uur en 16 uur naar een andere locatie. De veiligheidsmaatregelen voorzien dat alle verkeer in die zones gedurende dat tijdstip wordt stilgelegd. Dat geldt ook voor de Kusttram. Er rijdt dan ook geen pendelbus. Dit zal dus voor grote vertraging zorgen. De hinder zal onvermijdelijk ook buiten Oostende merkbaar zijn op het Kusttramtraject.

Buslijnen

De buslijnen 4, 6, 9, 35, 46, 54, 68, 69 rijden op maandag 24 april een lichtjes aangepaste route op basis van de afgebakende veiligheidszones. De bushalte Stapelhuis wordt de hele dag niet bediend ; er is geen vervanghalte. De haltes Luchthavenstraat, Luchthaven, E. Desmitlaan, VLOC in Raversijde, de halte Dorpsstraat in Mariakerke en de haltes Domein Raversijde, Sea Shopping Center, Sluisvaartstraat, Kapelletje en Kerk in Middelkerke worden niet bediend tussen 12u30 en 16u. Voor deze haltes worden wel vervanghaltes voorzien in de omgeving. Er wordt communicatie voorzien aan de bushaltes.

Tussen 15u en 16u verplaatst de top zich naar een andere locatie. De veiligheidsmaatregelen voorzien dat alle wegverkeer in die zones gedurende dat tijdstip wordt stilgelegd. Dat geldt ook voor de bussen van De Lijn. De bussen kunnen dus niet rijden gedurende een uur. Dit zal voor de nodige vertraging zorgen. De hinder zal onvermijdelijk ook buiten Oostende merkbaar zijn op deze buslijnen.