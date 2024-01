Het protest van de landbouwers leidt woensdag tot hinder voor De Lijn in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een overzicht van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

In West-Vlaanderen is geen doorgang mogelijk voor lijn 48 Blankenberge AZ Zeno – Knokke AZ Zeno. Het kruispunt Kustlaan en Baron De Maerelaan Zeebrugge is afgesloten.