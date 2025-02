Hinder verwacht bij De Lijn door staking op 13 februari

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn is een stakingsaanzegging ingediend naar aanleiding van de nationale betoging van de vakbonden op 13 februari in Brussel. Het bus- en tramverkeer in Vlaanderen zal hinder ondervinden. Dat is aan vakbondszijde en bij de directie vernomen.

“Er is een stakingsaanzegging ingediend” in gemeenschappelijk vakbondsfront, zegt Jo Van der Herten, secretaris sector vervoer bij ACV Openbare Diensten. “Aangezien de betoging gaat over de openbare diensten, roepen we onze leden op om maximaal mee te gaan betogen.”

Bij De Lijn wordt de stakingsaanzegging bevestigd. “Er zal sowieso hinder zijn”, aldus woordvoerder Frederik Wittock. Hoe groot de hinder precies zal zijn, zal later duidelijk worden. De Lijn werkt een alternatieve dienstregeling uit op basis van de werknemers die aangeven dat ze zullen werken.

Intussen lieten verschillende vakbonden al weten dat de nationale betoging breder zal gaan dan de openbare diensten alleen, als reactie op maatregelen die de regering-De Wever wil nemen.

Bij het spoor zal er niet gestaakt worden op 13 februari, zo raakte eerder bekend.