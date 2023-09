High-Five project voor minder autoverkeer aan Arnoldus: Superheld bezoekt school

De actie High-Five is gelanceerd in basisschool GO! Arnoldus. “We hopen de verkeersdrukte bij de school drastisch te verminderen, zodat het fijner wordt voor stappers en fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Gino Dumon. Om de kinderen (en ouders) enthousiast te maken, kwam superheld Five op bezoek.

Basisschool Arnoldus gaat als eerste van start met het High-Five project. Zo wil de stad kinderen stimuleren om vaker te voet en met de fiets naar school te gaan.

“Kinderen die dagelijks met de auto gebracht worden, missen belangrijke ervaring in het verkeer. Bovendien is strappen – stappen of trappen (fietsen) – naar school gezond, goed voor het klimaat en veiliger, want er zijn minder wagens in de directe schoolomgeving. Daarom zullen we nu ieder jaar in Oudenburg het High-Five project per school uitrollen. We hopen dat kinderen en hun ouders sterk gemotiveerd zullen zijn om aan het project deel te nemen”, aldus schepen van Mobiliteit Gino Dumon (Vooruit).

Extra speeltijd

Alle kinderen krijgen een leuke scan tag op hun boekentas, waarmee ze High-Five palen kunnen tikken op weg naar school. Zo’n High-Five levert hen virtuele punten op, die ze vervolgens kunnen inleveren in ruil voor prijzen zoals een pretparkticket of extra speeltijd.

Volgens Authier Degryse, medeoprichter van High-Five, is de methode succesvol doordat er naast een beloningssysteem ook een spel is ontwikkeld. “We hebben een superheld uit een parallel universum. Met de gescoorde punten kan je op een online spelplatform opdrachten vervullen en de cadeautjes inruilen. De superheld gaat ook drie keer per jaar bij de scholen langs, daardoor komt het spel echt tot leven.”

Voor iedereen

Wie niet van thuis naar school kan stappen of fietsen, kan terecht op een van de randparkings buiten de schoolomgeving, zoals de parking aan het stadhuis. Daar kunnen kinderen uitstappen en de laatste paar honderd meter te voet afleggen langs een van de High-Five palen.