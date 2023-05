Heuvelland kiest voor zone 30 in de acht dorpskernen: “Goede zaak voor zowel verkeersveiligheid als voor de leefbaarheid”

Vanaf 15 mei voert de gemeente Heuvelland in de acht dorpskernen een zone 30 in. “Dit is zowel een goede zaak voor de verkeersveiligheid als voor de leefbaarheid van onze dorpscentra en woonwijken”, duidt schepen Dirk Baekelandt de beslissing.

De zone 30 komt er op locaties waar de aangepaste snelheid een echte meerwaarde vormt. Daar vallen vanzelfsprekend de acht dorpscentra onder. “Maar ook de verschillende schoolomgevingen, de woonwijken en de omgeving van sportterreinen, speelpleintjes, ontmoetingscentra en jeugdlokalen zijn gebaat met een aangepaste snelheid”, legt de bevoegde schepen uit.

Veiligheid, milieu en lawaai

Veiligheid staat voorop bij de keuze van deze invoering. “De remafstand bij een snelheid van 30 km/u bedraagt minder dan de helft dan wanneer je 50 km/u rijdt. Daarnaast verkleint ook de kans op een ernstig letsel of overlijden bij een aanrijding met een lage snelheid. Maar wat vooral belangrijk is: aan 30 km/u zie je als bestuurder veel beter wat er rondom je gebeurt. En dit is natuurlijk de beste manier om een ongeval te voorkomen.”

Maar zone 30 is meer dan een snelheidsbeperking. “Een auto die traag rijdt, stoot minder schadelijke uitlaatgassen uit. Een ‘trage auto’ maakt ook heel wat minder lawaai.”

De zone 30 wordt aangeduid met de nodige signalisatie aan. “Dit doen we zowel op het wegdek als met borden bij het binnenrijden van de zone. De lokale politie zal regelmatig snelheidscontroles uitvoeren. We hopen op de volle medewerking van alle automobilisten.”