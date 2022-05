Heule-Watermolen zoekt zelf naar alternatieven voor circulatieplan: “Petitie hielp in Bissegem ook niet”

In een druk bijgewoonde buurtvergadering in Heule-Watermolen werd het circulatieplan rond de Bozestraat, Molenstraat en Jakob Vandervetstraat nog eens onder de loep genomen. De initiatiefnemers die optreden namens de betrokken wijken, willen met een alternatief voorstel naar het stadsbestuur trekken. Bewoners kunnen tot vrijdag 13 mei suggesties indienen.

“Wij gaan géén petitie houden en geen negatieve campagne voeren”, aldus Geert Lefevre, die samen met Dirk Meulebrouck en Geert Seynhaeve tot de volksvergadering opriep. ” We willen met creatieve en constructieve (tegen)voorstellen naar het stadsbestuur trekken. Schepen Axel Weydts heeft ons gezegd dat hij wil luisteren.”

Alles heeft te maken met de groene fiets- en wandelverbinding die de stad Kortrijk wil realiseren tussen stadsgroen Ghellinck in Bissegem en speeldomein De Warande met onder meer aftakkingen richting Astridpark in Kortrijk. Een gedeelte daarvan loopt over het traject van de geschrapte gewestweg N50c tussen de Molenstraat over de Bozestraat naar de Heulebeek. Daarvoor is men volgens mobiliteitsschepen Weydts verplicht om in meerdere straten volledig of gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in te voeren én/of er fietsstraten van te maken.

“Fietsnetwerk komt er”

In het bijzonder de plannen voor gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Bozestraat maar ook in de Molenstraat botsen op veel onbegrip. Bewoners van vier wijken langs de Bozestraat zouden niet meer met de wagen naar Heule-Watermolen, Ring Shopping of de grote winkels langs de Ringlaan kunnen zonder een omweg te maken via de Kortrijksestraat. De Bozemolenwijk wordt afgesloten van de Molenstraat.

Geert Lefevre maakt zich geen illusies over het fietsnetwerk. “We hebben daar op zich ook geen problemen mee en het komt er sowieso. Het is het voorgestelde circulatieplan waar ik me zorgen om maak. Argumenten over x-aantal kilometers omrijden – zelfs per jaar 175.000 km extra volgens berekeningen – zullen waarschijnlijk weinig indruk maken bij het stadbestuur. Dat is gebleken met de ‘knip’ in de Driekerkenstraat in Bissegem. Een petitie leverde er niets op.”

Op de vergadering werden de mogelijke gevolgen van het circulatieplan nog eens opgesomd. “Naast problemen inzake mobiliteit, parkeren, uitstoot door omwegen – minimum 17 ton CO2-uitstoot – en mindere bereikbaarheid van de lokale handel in Heule-Watermolen, zouden er heel wat meer onveilige situaties zijn. Wij zien liefst zes nieuwe risicopunten opduiken.”

Huiswerk

Op het einde van de vergadering – die vrij gedisciplineerd verliep – kreeg iedereen huiswerk mee: een bundel met de vraag om zelf voorstellen te doen. Er wordt ook opgeroepen om de voorstellen te staven met foto’s en verkeerstellingen. Men kan hiervoor contact opnemen met Geert Lefevre (0475 53 95 40), Geert Seynhaeve (0497 12 04 54) of Dirk Meulebrouck (0495 89 22 77) of mailen naar geert@gblstudio.be. Eerst was 4 mei de ultieme datum voor de voorstellen maar dat was toch wel wat ‘kort dag’. Nu kan het nog tot vrijdag 13 mei.