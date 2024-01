Het nieuwe busnet van De Lijn: weinig reden tot juichen

Op 6 januari rolt De Lijn het nieuwe busnet verder uit. Op hun website lezen we dat het openbaar vervoer duurzamer, betrouwbaarder en flexibeler wordt. Die flexibiliteit moet echter vooral van de reiziger komen, die opnieuw een aantal vaste haltes afgeschaft of vervangen ziet. Wat betekent dit voor Ichtegem?

Vanaf januari komen er voor onze gemeente meer combinatiemogelijkheden. Naast lijn 51 tussen Oostende en Torhout komen er mits overstappen in Westkerke twee lijnen bij die de verbinding vanuit Ichtegem en Eernegem met Oostende, Brugge en Koekelare zullen vergemakkelijken. ‘En Bekegem?’ horen we je denken. De Bekegemnaars zijn inderdaad een beetje de pineut in het hele verhaal. Voor hen is er alleen de flexbus…

Reacties

We peilden naar reacties bij regelmatige reizigers en scholieren, en mochten mee met iemand die een belbus gereserveerd had. Wie met het nieuwe plan een beetje dichter/verder van een verplaatste of nieuwe halte woont, vindt het meestal nog wel oké. ‘Je kan niet voor iedereen goed doen?’ klinkt het. Wie een nabije vaste halte afgeschaft ziet en dus andere oplossingen moet zoeken, denkt daar natuurlijk anders over: ‘Blij? Nee, maar we zullen ons wel moéten aanpassen zeker?’ was een veelgehoorde reactie. Scholieren klagen dan weer over slechte fietsenstallingen, overvolle bussen en slechte timing. Niet iedereen moet zeker tijdens de examenperiodes op hetzelfde moment op school zijn, dus zijn ze toch nog vaak aangewezen op iemand die hen met de wagen kan brengen/halen.

Flexbus

De flexbus is de opvolger van de belbus en moet net als zijn voorganger gereserveerd worden. Dat kan telefonisch, maar je merkt aan de communicatie dat men de voorkeur geeft aan online werken (via Hoppin, nog maar eens een nieuwe app). Onze rit met de belbus viel alvast in het water, want ’s morgens werden we verwittigd dat de chauffeur van onze rit ziek was. Tot zover die flexibiliteit dus… (ED)

Meer info over het nieuwe busnet vind je in de BEIBlijver en op de website van De Lijn.