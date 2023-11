Herstellingwerken aan sporen en overweg in Koolskamp verlopen vlot

De herstellingwerken aan de spoorinfrastructuur en de overweg in Koolskamp schieten goed op. Vrijdag startte Infrabel met de heraanleg van de dwarsliggers en spoorstaven. “In normale omstandigheden zal er vanaf maandag opnieuw treinverkeer mogelijk zijn al zullen de treinen een maand lang hier een vierhonderdtal meter aan slechts 60 km/uur rijden”, aldus Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Wie zich vrijdag in de omgeving van de overweg in de Oude Heirweg in Koolskamp bevond, merkte dat enkele honderden meter aan sporen was weggenomen. “Het vervangen van de dwarsliggers en spoorstaven is noodzakelijk na het treinongeval van dinsdag”, aldus Frédéric Petit van Infrabel. Toen negeerde een 54-jarige Brusselaar het rode licht waarna de aanstormende trein op zijn vrachtwagen knalde. De ravage was immens. De vrachtwagenchauffeur werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand zou inmiddels beter zijn, maar dat kan men bij het parket momenteel niet bevestigen. Een vijftiental passagiers in de trein, die gedeeltelijk ontspoorde, geraakten lichtgewond.

Lagere snelheid

Als alle werkzaamheden blijven goed verlopen en de weersomstandigheden het toelaten om verder te werken, is er vanaf maandag weer treinverkeer mogelijk tussen Deinze en Lichtervelde. Tot dan is er een aangepaste treindienst van de NMBS met vervangbussen tussen Deinze en Lichtervelde en worden bepaalde treinen indien mogelijk lokaal omgeleid. “Dit weekend voeren we nog de nodige testen uit en we brengen extra signalisatie aan voor de treinbestuurders. Doordat er nieuwe infrastructuur is zullen zij tot 1 december over een afstand van vierhonderd meter slechts 60 km/uur rijden. Op die manier kan de herstelde spoorweginfrastructuur ingereden worden. Die maatregel zal weinig of geen vertraging met zich mee brengen.” De overweg aan de Heirweg zal normaal gezien zondagavond om 22 uur weer opengesteld worden.