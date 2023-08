Herinrichting leidt tot verlies parkeerplaatsen in Breestraat

De herinrichting van het kruispunt Belgiek heeft minder aangename gevolgen voor de bewoners van een gedeelte van de Breestraat. Zij verliezen hun vertrouwde parkeerplaats voor de woning.

“We hebben ons ongenoegen hierover uitgebreid geuit tijdens de informatievergadering, maar we krijgen geen gehoor”, stelt buurtbewoonster Naima El Malqui. “Aan het dichtbij gelegen warenhuis Aldi mogen we ook niet parkeren. We hebben navraag gedaan en het mag niet: de nummerplaten worden genoteerd en er worden boetes uitgedeeld. Persoonlijk ben ik blij met de herinrichtingswerken, want het verkeer is hier soms extreem druk, maar alles zomaar veranderen zonder de betrokken inwoners te horen vind ik niet oké. We hadden samen kunnen zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem.”

Geen openbare parking

“Wij hebben er niets mee te maken dat enkele buren hun vertrouwde parkeerplaats voor de woning verliezen en we hebben begrip voor hun wrevel”, reageert manager externe communicatie van Aldi Jason Sevestre. “Onze parking is echter geen openbare parking, maar voorbehouden voor de klanten van Aldi. Er is wel een afspraak over het gebruik van een gedeelte van de parking met basisschool Belgiek. De oplossing voor het parkeerprobleem van deze bewoners zal elders moeten gezocht worden.”

Nieuw overleg

“De parkeerplaatsen verdwijnen inderdaad omdat er een volwaardig voetpad en fietspad zal aangelegd worden”, stelt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “Een directe oplossing voor het parkeerprobleem van de betrokken bewoners is niet voorhanden. Ik denk dat in de toekomst een overleg nodig zal zijn om parking te delen met de ontwikkelingen die er zullen plaatsvinden. Dit overleg is in het verleden al eens gebeurd, maar het dateert van de vorige legislatuur.”

“Dat klopt”, beaamt Dirk Vanhuysse van Agentschap Wegen en Verkeer. “De Breestraat is een gemeenteweg. Het is aan de gemeente Deerlijk om met de betrokken partijen in overleg te gaan en uit te kijken naar een mogelijke oplossing voor de buurtbewoners.” (DRD)