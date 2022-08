Herinrichting Ieperse Steenweg (N8) in Veurne van start

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een aannemer gestart met de herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) inVeurne. De komende jaren wordt de weg er ingericht met ventwegen, voor een vlottere en veiligere doorstroming, en veilige kruispunten.

“Met de herinrichting van de Ieperse Steenweg maken we werk van meer verkeersveiligheid en vlotter verkeer”, aldus Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “We krijgen er niet enkel veiligere kruispunten, maar ook een vlottere en veiligere doorstroming. Op maandag 8 augustus startte de aannemer met de herinrichting van deze belangrijke verbinding tussen Ieper en Veurne. In twee fases wordt er gewerkt tussen de E40 en de grens met Alveringem. Zo komen er ventwegen, rijden fietsers afgescheiden van het doorgaand verkeer en worden de kruispunten veiliger.”

Twee fases

In februari startte de aannemer met de voorbereidende werken naast de Ieperse Steenweg (N8). Onteigende woningen werden gesloopt en het terrein naast de weg werd er bouwrijp gemaakt. De herinrichting zal in twee fases verlopen. Eerst wordt er gewerkt tussen de grens met Alveringem en de Krommegracht. Er worden ook voorbereidingen getroffen om de Krommegracht, de Vinkembeek en de Steengracht in te kokeren. Daarna werkt de aannemer tussen de Krommegracht en de rotonde ten zuiden van de E40.

Omleiding

Tijdens de werken blijft gemotoriseerd verkeer op de Ieperse Steenweg mogelijk. Het verkeer rijdt wel via versmalde rijstroken, in beide rijrichtingen. Ook de snelheid wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Fietsers en bromfietsers moeten wel een omleiding volgen: zij rijden in beide richtingen via de Sint-Rijkersstraat, de Rozendaalstraat (N319), de Vaartstraat (of het jaagpad) en de Albert I laan (N390).

Volgens de huidige planning duren de werken op de Ieperse Steenweg zo’n 600 werkdagen, zonder rekening te houden met onvoorziene omstandigheden of slecht weer.