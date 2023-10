Heraanleg Sint-Rochusstraat in Deerlijk gestart: “Belachelijk dat alle werken hier samenvallen”

Maandag is aannemer Vanden Buverie gestart met de heraanleg van de Sint-Rochusstraat in het centrum van Deerlijk. Deze straat verandert in een fietsstraat. De werken voor die transformatie zullen duren tot 31 oktober. Tijdens de werken is de Sint-Rochusstraat onbereikbaar voor alle verkeer.

“We verbreden het voetpad vanaf de hoek met de Vichtesteenweg tot aan de oversteekplaats van de school”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “We vernieuwen het voetpad aan de rechterzijde tot aan Sint-Rochusstraat 32 en voorzien een heraanleg van het voetpad ter hoogte van de school en op enkele andere plaatsen in de buurt van de school. Er komt een afgescheiden fietsloper in tegengestelde richting. In de bocht ter hoogte van de Hazewindstraat zal die fietsloper verhoogd zijn.”

Hinder beperken

“We passen ook het kruispunt van de Sint-Rochusstraat met de Waregemstraat aan de nieuwe verkeerssituatie aan en we vernieuwen de asfalttoplaag van de Vichtesteenweg tot aan Sint-Rochusstraat 32. Hierdoor kan er tijdens de werken geen verkeer passeren in de Sint-Rochusstraat. Dat is ook zo voor fietsers en voetgangers. Om de hinder te beperken, voorzien we verschillende omleidingen.”

“Laat ons hopen op mooi weer zodat de werken rap(per) vlotten en we deze bittere pil even rap kunnen doorslikken” – Hendrik Maebe van Unizo

“Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Schoolstraat, Nieuwstraat en Hoogstraat. Het verkeer van de Vichtesteenweg-N36 naar Waregem moet een omleiding volgen via de N43 of de E17. Voor lokaal verkeer is er een omleiding via de N36, Stationsstraat, Rodenbachstraat, Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat en Waregemstraat. Het verkeer op het kruispunt Stationsstraat-Harelbekestraa wordt omgeleid via de Rodenbachstraat, Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat en Waregemstraat. Voor het verkeer op het kruispunt Harelbekestraat-Kerkplein is er een omleiding via Kerkplein, Sint-Amandusstraat, Guido Gezellelaan, Paanderstraat en Waregemstraat.”

Slechte timing

Het regent op sociale media ondertussen klachten over de slechte timing van de werken: “Belachelijk dat alle werken samenvallen in Deerlijk. Wordt er eigenlijk gekeken welke werken er al bezig zijn? Worden die afgestemd op elkaar? Wat een triest gegeven. In Kortrijk werken en in Waregem moeten afrijden om naar Deerlijk te komen. We mogen dan nog eens de omleiding rond Nieuwenhove volgen om op de Molenhoek te geraken.”

“We hebben ons ongenoegen via mail ons ongenoegen geuit”, stelt Hendrik Maebe, voorzitter van Unizo Deerlijk. “Slechte timing, geen tijdige communicatie, gebrekkig overleg en het ontbreken van een efficiënt circulatieplan. Laat ons hopen op mooi weer zodat de werken rap(per) vlotten en we deze bittere pil even rap kunnen doorslikken.” (DRD)