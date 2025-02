Helft kandidaten buist bij eerste poging rijexamen

De helft van de bestuurders slaagt niet bij de eerste poging voor zowel het theoretische als het praktische rijexamen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Sofie Mertens (CD&V) opvroeg.

Theorie

Slechts 53 procent van de kandidaten slaagt bij de eerste poging voor het theoretisch rijexamen. Bij een tweede poging is dat zelfs maar 52 procent. De grootste groep kandidaten voor het theorie-examen bestaat uit jongeren tussen 17 en 25 jaar die voor het eerst deelnemen. In deze leeftijdscategorie slaagt 56 procent bij de eerste poging en daarmee doen ze beter dan eender welke andere leeftijdscategorie. Na twee keer falen, moeten kandidaten verplicht theorielessen volgen bij een rijschool. Toch blijkt dit geen garantie op succes, gezien bij de derde poging nog steeds 60 procent niet slaagt.

Praktijk

Ook het praktische rijexamen blijft voor velen een uitdaging. Slechts 47 procent slaagt bij de eerste poging. Pas bij de derde poging stijgt het slaagpercentage tot boven de 60 procent. De leeftijd blijkt een bepalende factor: jongeren tussen 17 en 25 jaar doen het beter, met een slaagpercentage van 49 procent bij de eerste poging en 57 procent bij de tweede poging.

Vragen

Mertens stelt zich vragen bij de huidige aanpak. “De examens moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig de weg op kan. We mogen zeker niet inboeten op verkeersveiligheid”, zegt ze. “De slaagpercentages blijven echter aan de lage kant. Wanneer we zien dat na het volgen van verplichte theorielessen bij de rijschool de slaagkans niet toeneemt voor het theorie-examen, dan moeten we toch kritisch durven kijken naar de opleiding.”