Heibel rond parkeren in Oostende: “Enkel app wordt duurder, parkeertarieven blijven ongewijzigd”

Het stadsbestuur van Oostende raadt automobilisten die via 4411 hun parkeersessie betalen aan om dat niet via de app te doen. “Er zijn gratis alternatieven”, zegt schepen Anseeuw die meteen de geruchten over duurdere parkeertarieven de kop indrukt.

Gemeenteraadslid Michael Vanhee (Vooruit) moest tot in de late uren wachten voor hij zijn interpellatie kon houden. “4411 verhoogt de transactiekosten om te parkeren in Oostende met 40 procent zonder meerwaarde voor de Oostendse stadskas. En we zitten al in slechte papieren. Is de stad daar wel mee akkoord, kan ze gesprekken zou aanknopen met 4411 en laten weten dat het niet door de beugel kan?”

Het klopt inderdaad dat 4411 per 1 juni meer transactiekosten rekent (0,35 euro per app-sessie). Maar schepen voor Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) weerlegde wel de stelling. “Parkeren wordt niet duurder. Het gaat hier om tarieven voor wie met de 4411-app betaalt. Voor betalen per sms verandert er niets. En voor wie, via de website betaalt, is de transactie zelfs helemaal gratis. Ik doe dat ook zo en raad het iedereen aan.”

Niets aan te zeggen

4411 liet op 15 mei aan de stad weten dat de tarieven voor de app zouden verhogen om het aanbod te versterken en wegens de gestegen kosten. Op 25 mei werd het publiek dan geïnformeerd. “We hebben er weinig aan te zeggen. Maar aan de effectieve parkeertarieven verandert er niets.”

Ook vanop de meerderheidsbanken werd de bewering van Vanhee in twijfel getrokken. Werner Verbiest (N-VA): “De vraag van raadslid Vanhee is erg suggestief maar klopt vooral niet.” Ook Kristof Cornelis (Groen) was formeel : “Het parkeren in Oostende wordt helemaal niet 40 procent duurder.”