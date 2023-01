Handelaars en bevolking misnoegd over grote hinder verkeerswerken: “Handelaars blijven in de kou staan”

De gemeenteraad besprak de hinder bij de drie grote werven in Koksijde-Oostduinkerke. De misnoegde reacties op Facebook liegen er niet om: de handelszaken voelen zich afgesloten van de buitenwereld, straten zijn afgezet, parkings zijn niet toegankelijk, containers staan voor de deuren,…

Raadslid Elwin Van Herck (Vooruit) steekt van wal: “De situatie in Oostduinkerke bij de werken in de Albert I-laan (Astridplein, Annastraat, Barkenstraat en Europaplein) veroorzaken veel meer hinder dan nodig. Ik stel de noodzaak van de werken niet in vraag, maar dat handelaars in de kou blijven staan, is onaanvaardbaar. Velen van hen zijn er het hart van in. Het is belangrijk dat ze duidelijkheid krijgen en wekelijks gebrieft worden. We vragen onmiddellijke actie. Zo moet de gemeente bekijken of hinderpremies een mogelijkheid zijn. We vragen concreet dat de gemeente in haar communicatie de handelaars in een positief daglicht zet. Daarnaast moet er een haalbare regeling komen voor de slagbomen. Die worden nu voortdurend afgesloten.”

Ook oppositieraadslid Sander Loones (N-VA) is niet te spreken: “De bevolking wist niet dat de werken op die grote werven drie tot vier jaar zouden duren. Het protest is dan ook volledig terecht. Het draait daar helemaal in de soep. De werken aan de Leopold I-laan lopen nog meer vertraging op en zullen toch niet klaar zijn tegen de zomer. Men spreekt van nog een jaar extra. De werken gaan tergend traag vooruit en zijn een absolute last voor onze lokale handelaars.”

“Ook de communicatie loopt niet vlot. Daarnaast zijn er nog problemen: de verlichtingspalen zijn geplaatst, maar geven de indruk straks in het midden van het voetpad te zullen staan. Er staat geen vuilnisbak aan de voorlopige tramhalte. Straten worden zomaar afgesloten. Wat zal de gemeente doen om hier een echte prioriteit van te maken?”

Hinderpremie

Schepen Dorine Geersens reageert: “Ik woon, winkel en heb zelf mijn zaak aan de Albert I-laan in Oostduinkerke waar de werken worden uitgevoerd. Ik ken de situatie dus zeer goed en volg alles op de voet. De voorwaarden om een hinderpremie te krijgen worden bepaald door de Vlaamse overheid, niet door de gemeente. Ze hangen af van de mate van (on)bereikbaarheid.”

Eieren breken

Burgemeester Marc Vanden Bussche repliceert: “Die werken zijn voor niemand leuk, maar je moet nu eenmaal eieren breken om een omelet te bakken. Ik garandeer dat onze medewerkers dagelijks aanwezig zijn bij de werken. We hebben drie werfleiders die alles opvolgen en coördineren. We hebben eerder al aangedrongen op aanpassingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld eerst de straat af te werken aan één kant en daarna pas aan de andere. We publiceren ook nieuwsbrieven over de werken. Bijkomend duiden we een vertegenwoordiger van de handelaarsbond aan die uitgenodigd zal worden op de werfvergaderingen. Ik protesteer echter tegen de negatieve commentaar en de bagger die onze mensen over hun kop krijgen. Onze diensten en de aannemer leveren goed werk.” (Myriam

Van den Putte)