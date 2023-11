Guynemerrotonde na drie maanden weer open

In Poelkapelle haalt iedereen opgelucht adem nu dat de werken aan de Guynemerrotonde na drie maanden afgerond zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte op 7 augustus de heraanleg van de Guynemerrotonde in Poelkapelle. Het fietspad werd verplaatst naar de buitenkant van de rotonde. Zo kunnen fietsers voortaan veilig, afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer door middengeleiders, over het kruispunt rijden. Het asfalt op de rotonde werd eveneens vervangen door beton, zodat het wegdek minder snel verslijt en beter tegen zwaar verkeer kan. Door de aanpassingen is het ook niet meer mogelijk om via het Guynemerplein de rotonde op of af te rijden.

Omleidingsweg

Na ruim drie maanden zijn de werken zoals gepland afgerond op 10 november. Sinds 7 uur vanmorgen kan het verkeer opnieuw de rotonde gebruiken. Een grote opluchting voor de inwoners van Poelkapelle, waar het sluipverkeer en de grote omleidingsweg voor nogal wat hinder zorgen. De WhatsApp-groep en nieuwsbrief ‘Werken in Poelkapelle’ houden in de loop van volgende week op te bestaan. (TOGH)