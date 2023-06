Group Vandecasteele levert unieke elektrische driewieler

Het fileprobleem aanpakken? Het verbruik van fossiele brandstoffen reduceren? Dat alles combineren met een stevige toets ‘fun’? Het antwoord op deze vraagstukken komt misschien wel uit Kuurne. Met Carver levert Group Vandecasteele niet alleen een leuk, maar vooral exclusief antwoord.

Mobiliteit, het blijft een heet hangijzer waar menig beleidsmaker de tanden op stuk heeft gebeten. Nooit eerder stonden we langer in de file, nooit eerder was het einde van de fossiele brandstoffen zo reëel. Naar een oplossing wordt wereldwijd intensief gezocht en vooraan in het peloton is Group Vandecasteele te vinden. Recent brachten ze de Carver naar België, een unieke en vooral 100 procent elektrische wagen. “We zagen het model op een mobiliteitsbeurs en waren meteen aan het concept verkocht. Toen we vernamen dat het in België nog niet te verkrijgen was, sprongen we meteen op de wagen.” Thibaut Verghote, die als commercieel adviseur de Carver als geen ander kent, is ervan overtuigd dat de unieke driewieler zijn plaats in het straatbeeld meer dan verdient. “Het gros van de verplaatsingen gebeurt nog steeds in en rond de stad, waardoor je niet echt nood hebt aan een grote wagen. Carver bedacht dan ook een driewieler die volledig elektrisch rijdt. Met een volgeladen batterij kun je tot wel 130 kilometer overbruggen. Opladen gaat via het normale stopcontact en in amper 3 uur is de batterij volledig vol. Je kan er zelfs met twee in, want achter de chauffeur is er nog een extra bank met gordel. Als kers op de taart bestaat de Carver in twee versies: eentje die maximaal 45 km per uur gaat en eentje die 80 km per uur gaat.” Elektrisch, compact en vlot? Hoewel de argumenten niet van de poes zijn, is het vooral de sensatie die zal bekoren. “De Carver is een soort van kruising tussen een auto en een motorfiets”, lacht Thibaut. “De wagen beschikt over een unieke ophanging waardoor de cabine tot 45 graden kan kantelen wanneer je een bocht neemt. Je krijgt dus een sportieve toets terwijl je niet eens aan een rotvaart door de straten scheurt.”

Betaalbaar

“Carver is erin geslaagd het praktische aan het aangename te koppelen, terwijl de prijs dan weer erg betaalbaar blijft. Waar elektrische wagens vaak prijskaartjes hebben die starten aan 30 of zelfs 40.000 euro, haal je al een Carver in huis vanaf 10.000 euro.” (CLL)