Grote publiek neemt in Oostende afscheid van 40 jaar oude BN-Kusttram: “Meer dan hun dienst bewezen”

Zaterdag werd in Oostende afscheid genomen van de BN-tramstellen die ruim veertig jaar dienst deden als Kusttram op het traject Knokke – De Panne: de langste tramlijn ter wereld. “Samen legden ze ongeveer honderd miljoen kilometer af”, zo sprak directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt ook voor de oude generatie BN-ACEC Kusttrams. Na veertig jaar dienst reden ze zaterdag voor het laatst uit.

Zwaaiende mensen

Het werd een afscheidsrit met zwaaiende mensen langs de kant. Voor velen is het oude tramstel dan ook een stukje nostalgie. Dat de BN-tramstellen van degelijk materiaal vervaardigd zijn, getuigt van de jaren dienst die ze op hun teller hebben.

Samen legden ze meer dan honderd miljoen kilometer af langs de kustlijn. Ze zijn de vierde generatie Kusttrams en staan op het netvlies gebrand van enkele generaties.

2.500 keer rond de aarde

Honderd miljoen kilometer, dat is 2.500 keer rond onze aarde, om maar duiding te geven bij de afstand die ze samen hebben afgelegd. “De trams hebben meer dan hun dienst bewezen”, zegt directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs.

“We hebben vandaag tien miljoen reizigers per jaar met de Kusttram. Dan weet je dat ze heel veel reizigers op hun bestemming gebracht hebben de afgelopen veertig jaar.”

Comfortabelere Zeelijners

Ondanks hun hoge leeftijd en het mindere comfort waren de tramvoertuigen nog steeds populair. De oude BN-tramstellen worden nu vervangen door de comfortabelere Zeelijners. Die zijn lager dan de voorganger en zo beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers, mindermobielen en reizigers met een kinderwagen of bagage.

In de zomer van 2020 kwamen de eerste van 48 tramstellen in Oostende toe. Die zijn ondertussen al helemaal ingeburgerd aan de kust. “Of die minstens even degelijk zijn? Dat hopen we, hé. We hopen dat we nu opnieuw voor veertig jaar goed zijn”, aldus Schoubs.