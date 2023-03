Grote meerderheid bestuurders rijdt te snel in zone 30

Acht op de tien bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt donderdag uit de nieuwe gedragsmeting snelheid die Vias op 215 locaties heeft uitgevoerd. Uit de meting blijkt ook dat het dalende aantal snelheidsovertredingen op wegen waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden, gestopt is: in 2015 reed goed een derde op zulke wegen te snel, in deze editie gaat het om net iets meer dan de helft (51 procent).

Klein lichtpuntje voor Vias is wel dat in de zone 30 het aantal automobilisten dat te snel rijdt, lichtjes afneemt. In de vorige meting, in 2015, en alle voorgaande, had minstens 90 procent van de gecontroleerde chauffeurs daar een te zware voet. Bij de laatste editie, van eind 2021, was dat dus nog 78 procent.

Hardrijders

Op wegen waar de snelheidslimiet hoger ligt, lijkt de evolutie echter de verkeerde kant uit te gaan. Zo is het percentage hardrijders op wegen waar maximaal 90 km/u gereden mag worden net niet verdubbeld, van 26 naar 54 procent.

Op Vlaamse wegen wordt de maximumsnelheid van 50 km/uur wel iets beter gerespecteerd dan in Wallonië, stelt Vias vast. Waar in Wallonië 7 op de 10 te snel rijden bij een maximumsnelheid van 50 km/uur, is dat in Vlaanderen 4 op de 10. Op wegen met hogere snelheidslimieten, ziet Vias geen significant verschil tussen Vlaamse en Waalse wegen.

Snelheid 3,8 miljoen personenwagens

Vias verklaart de toename van snelheidsovertredingen op wegen waar de limiet op 50 km/uur ligt door het feit dat de samenstelling van het geheel van deze wegen sinds de vorige meting is gewijzigd: op een deel ervan is de limiet naar 30 km/uur verlaagd.

Voor de gedragsmeting werd de snelheid van 3,8 miljoen personenwagens gemeten, in omstandigheden waar de bestuurders zelf hun snelheidskeuze konden bepalen en waar ze niet beïnvloed werden door externe factoren zoals snelheidsremmers, flitspalen of files.