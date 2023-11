Grote Markt werd slechts enkele jaren geleden vernieuwd, maar nu al doemen loszittende en kapotte tegels op

De vernieuwde Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide werden op het einde van vorige legislatuur nog geopend. Nu al zitten er op meerdere plaatsen beschadigde of loszittende tegels. Het probleem werd maandagavond aangekaart op de gemeenteraad.

Op het einde van vorige legislatuur werden de vernieuwde Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat nog feestelijk geopend. Toch doemt er nu al een probleem op: loszittende en beschadigde tegels van het wegdek en de voetpaden.

Dat kaartte ook oppositieraadslid Thierry Hardy (Vooruit) aan op de gemeenteraad. “We herinneren ons nog allemaal de opening van de vernieuwde Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat eind vorige legislatuur. Maar als ik nu even doorloop lijkt het me toch dat er daar zorgen rond zijn. Ik zie zowel op het wegdek als op de voetpaden beschadigingen. Dit gaat van loszittende voegen tot stenen die gebroken zijn. Ik stel mij daarom de vraag of er plaats is voor enige vorm van onderhoud of herstel. Want met de aankomende winter kan ik mij moeilijk voorstellen dat vocht en vorst dit proces niet zal verergeren. Aangezien dit nog niet zo lang werd aangelegd, stel ik mij ook de vraag of de aannemer hier nog aansprakelijk kan voor zijn.”

Schepen van Openbare Werken Marc Deprez (Idee Diksmuide) is zich naar eigen zeggen bewust van de opduikende problemen. “Het volledige schadebeeld werd begin november volledig opgemeten en in kaart gebracht. Dit omdat we enerzijds nog in overleg zijn met de aannemer en het studiebureau om dit opgelost te krijgen. Omdat de oorzaak van de problematiek nog altijd in onderzoek zit, waardoor we weinig vooruitgang boeken, zijn we ook een dossier aan het voorbereiden om onze rechten in deze zaak te vrijwaren.” (DM)