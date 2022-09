Grote Markt maakt op Autovrije Zondag plaats voor zeepkisten, rollators en bakfietsen

Op zondag 2 oktober staat de Grote Markt helemaal in het teken van duurzame mobiliteit. Kom een zeepkist bouwen, je fiets pimpen of een loopfietsparcours afleggen en bezoek de infostands.

“Op die dag organiseert het stadsbestuur van 14 tot 18 uur een Autovrije Zondag op de Grote Markt. Kinderen kunnen er gratis zeepkisten bouwen, hun fiets pimpen en een loopfietsparcours afleggen. Daarnaast kan je je eigen smoothie klaartrappen, je fiets laten labelen en bij infostands meer te weten komen over duurzame vervoersmiddelen, nieuwe mobiliteitsoplossingen en verkeersveiligheid. De dienst Toerisme is ook van de partij met info over de mooiste wandel- en fietsroutes”, aldus schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Deelnemende infostands zijn: Autodelen Dégage, Autodelen Flexigo, De Fietsbieb, Dode hoek en promillebrillen (vzw Together for Safer Roads), Fietsen Jens, J-Fun, Thuiszorgwinkel Goed, Toerisme Poperinge, Tuimelwagen (vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen) en de Vervoersdienst Nestor.

Zeepkistenrace, rollatortreffen en bakfietsrace

Daarnaast vinden nog verschillende activiteiten plaats in de omgeving van de Grote Markt. Vanaf 14 uur is er een zeepkistenrace van Jeugdhuis Den Couter. Een afdaling van de Pottestraat met zelfgemaakte zeepkisten, waarbij beoordeeld wordt op snelheid en creativiteit. De winnaars ontvangen een geschenkmand. Inschrijven kan gratis via Facebook.

Om 14.30 uur is er een rollatortreffen, een gezellige bijeenkomst van rollator- en rolstoelgebruikers waarbij de deelnemers samen een kort traject afleggen van het stadhuis naar het Lokaal Dienstencentrum De Bres. Als traktaat krijgen alle deelnemers daarna koffie en taart. Inschrijven kan nog gratis tot 22 september via mobiliteit@poperinge.be of 057/34 66 06.

“Vanaf 15 uur is er een bakfietsrace, een tijdrit van De Cyclist met bakfietsen in de stadskern, van het stadhuis tot de Sint-Jorisstraat en terug. De race verloopt in vier categorieën: tweewieler niet-elektrisch, tweewieler elektrisch, driewieler niet-elektrisch en driewieler elektrisch. De winnaars ontvangen een geschenkmand. Inschrijven kan gratis via info@decyclist.be of 057/36 81 82”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).