Groot tekort aan elektrische laadpunten in West-Vlaanderen om doelstellingen te halen

Het grote tekort aan elektrische laadpalen in West-Vlaanderen baart Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) zorgen. “Onze provincie telt nu 2.318,5 elektrische laadpunten. Dat is amper een derde van wat we nodig zullen hebben om de Vlaamse doelstellingen van elektrische bedrijfswagens tegen 2026 te halen. Vlaanderen moet dringend een tandje bijsteken.”

Een van de doelstellingen van de Vlaamse Overheid is dat tegen 2026 alle bedrijfswagens verplicht uitstootvrij moeten zijn. Maar voor die vele elektrische wagens moeten er ook voldoende laadpunten zijn. In Vlaanderen gaat dat over ongeveer 35.000 laadpunten. Vlaanderen en ook West-Vlaanderen staan er niet goed voor om die doelstelling te halen. Dat blijkt uit de cijfers, die Vlaams parlementslid Lambrecht (Vooruit) opvroeg bij minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD).

2.318,5 laadpunten

Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 2.318,5 elektrische laadpunten. “In 2025 moeten dat er drie keer zoveel zijn”, zegt Lambrecht. “Het is een goede beslissing, die ons klimaat vooruit helpt. Maar de Vlaamse Overheid moet er ook aan werken om dat effectief mogelijk te maken. Aan dit tempo wordt dat zeer krap en zullen mensen met een elektrische wagen in de problemen komen doordat er te weinig publieke laadpunten zijn.”

De semi-publieke laadpunten, die niet constant toegankelijk zijn voor het publiek tellen maar deels mee. “In onze provincie hebben we nu nog maar 1.425 laadpunten, die iedereen 24 uur per dag tegen betaling kan gebruiken. Daarnaast zijn er 1.508 semi-publieke laadpunten, die iedereen maar voor een beperkte tijd kan gebruiken. Dat is een equivalent van 893,5 elektrische laadpunten. We moeten dringend een tandje bijsteken om onze doelstellingen wel te halen”, besluit Lambrecht.