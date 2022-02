“Groenzones stationsomgeving zijn géén parkeervakken”

De nieuwe stationsomgeving oogt heel fraai. Er is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en het plein is ook groener geworden. Een en ander moet nog verder afgewerkt worden, maar het ziet er veelbelovend uit.

“Voor sommige automobilisten is het evenwel nog niet duidelijk dat er op de groenvlakken niet mag geparkeerd worden”, aldus raadslid Roos Lambrecht (Groen). Zo geraken ze gemakkelijk beschadigd. Die groenzones met gras liggen heel laag, waardoor ze niet altijd opgemerkt worden door autobestuurders. Ik wil dat ze zichtbaarder afgebakend worden.”

Geen plaatsgebrek

Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) zit alles nog in een werkfase. “Er worden nog bomen geplant en er komen nog bijkomende parkeerborden, zoals het kiss-and-ridebord laat uitschijnen. Opvallende infoborden met daarop het parkeerplan met stickers zullen aangebracht worden. We communiceerden ook via de gemeentelijke website, sociale media, Open Blad en de Nieuwsbrief waarop 400 inwoners ingeschreven zijn. Samen met de opstelling van een aantal mobiele plantbakken moet dit voldoende zijn om iedereen er op te wijzen, dat men niet op de groenzones mag parkeren. Momenteel is er geen plaatsgebrek op de parking”, aldus de burgemeester, die alles opvolgt en belooft bij te sturen waar nodig tot alles duidelijk wordt en goed verloopt. (Regi)