Groen fietstraject de Vrijbosroute tussen Kortemark en Ieper geopend: “17 gevaarlijke kruisingen met dwarsende wegen aangepakt”

Op dinsdag 21 juni werd in Staden het tweede deel van de vernieuwde Vrijbosroute ingehuldigd. In Hooglede, Kortemark, Langemark-Poelkapelle en Staden werden maar liefst zeventien kruispunten met dwarsende wegen aangepakt. Op die manier kunnen fietsers en wandelaars veilig de oversteek maken. Tijdens de werken werden bovendien drie Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog geïdentificeerd.

De Vrijbosroute, ook gekend als fietssnelweg F351, kreeg vorig jaar tijdens de eerste fase al een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd over een lengte van acht kilometer tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle. Tijdens de tweede fase nam de herinrichting van de fietsroute in Hooglede, Kortemark, Langemark-Poelkapelle en Staden onder handen. Daarvoor investeerde de provincie zo’n 650.000 euro.

Gedeputeerde voor mobiliteit en milieu Jurgen Vanlerberghe huldigde dinsdag samen met de gemeentebesturen de vernieuwde Vrijbosroute in. Met de fiets trok men richting het E. Dermautpark in Staden. “Bij de herinrichtingswerken werden de oorspronkelijke bermen opnieuw hersteld en werden de kruisingen met de dwarsende wegen aangepakt”, vertelt Vanlerberghe.

“Ze kregen de huisstijl van de groene assen met onder meer de herkenbare rood-witte mijlpalen. Die laten toe om de oversteken beter te accentueren en veiliger te maken.” In totaal gaat het om zeventien kruispunten tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle. Over een tiental kilometer kreeg de as ook een nieuwe toplaag.

In het centrum van Staden werd verder nog een ontbrekend stuk aangelegd in halfverharding. Het kruispunt met de Diksmuidesteenweg werd heringericht en een nieuwe middenberm zorgt ervoor dat fietsers veilig de doorsteek kunnen maken richting het E. Dermautpark. De gemeente Langemark-Poelkapelle liet het kruispunt met de Stadensteenweg opfrissen.

Op verschillende plaatsen langs het traject werden nieuwe zit- en picknickbanken voorzien als rustplaats. Tijdens de werken vond er bovendien archeologisch onderzoek plaats, waarbij naast diverse munitie ook drie Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog werden geïdentificeerd.