Gratis deelwagen voor wijkbewoners Bistierland: “Pilootproject in Harelbeke”

Het project Delende BuurtBistierland laat wijkbewoners vanBistierland actief kennismaken met deelmobiliteit. Dit project past binnen het kader van Green Deal Deelmobiliteit, waar Harelbeke aan deelneemt, en is een samenwerking tussen Stad Harelbeke, de Klimaatraad, autodelen.net, Mobilize Share en Bycykel.

Nog tot eind maart maken bewoners van de wijkBistierland gratis gebruik van de deelwagen in hun buurt via een gratis proefperiode. “Ze krijgen per gezin een rijbudget ter waarde van 250 euro, geldig in maart voor de deelwagen, en kunnen vijf maanden lang gratis gebruikmaken van een fietstrailer om aan hun eigen fiets te bevestigen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of kinderen te vervoeren”, duidt Koen Opsomer, schepen van Mobiiteit.

Primeur

Deze trailer is een pilootproject van Bycykel. Stad Harelbeke en stad Antwerpen krijgen de primeur om de trailer vijf maanden lang gratis te testen. De fietstrailer vindt onderdak in de carport van de kijkwoning van Chapter George tijdens deze periode. Het doel van dit project is deelmobiliteit dichtbij brengen en de bewoners van de wijk laagdrempelig kennis laten maken met het aanbod. In de wijk Bistierland is er vaak sprake van parkeerdruk en sommige gezinnen hebben meerdere wagens. “Een (tweede) wagen is vaak noodzakelijk maar is ook vrij duur. Het is goed dat de inwoners met dit project alternatieve oplossingen kunnen testen en overwegen zoals autodelen of fietsen”, aldus Thomas Guillemyn, schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid.

300 woningen

Pieter Decantere woont al zes jaar op Bistierland en is het plan genegen. “Het klopt dat bijna iedere bewoner twee auto’s heeft, zeker de tweeverdieners: eentje in de garage en eentje op straat. Al bij al valt het verkeer hier in de wijk nog redelijk mee. We hebben met meerdere buren afgesproken om bijvoorbeeld langs één kant van de straat te parkeren om toch een redelijke doorgang te creëren voor het verkeer. Met die deelauto komt er nu ruimte. Je mag ook niet vergeten dat er hier in de toekomst nog 300 woningen zullen gebouwd worden, wat ook meer wagens betekent”, zegt Pieter. “De fietstrailer is een mooi alternatief om de kinderen naar school te brengen of boodschappen te doen, dat is ook weer een wagen minder op de weg.”