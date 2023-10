Gratis Brugse centrumshuttle bedient voortaan ook de wijk rond de Sint-Jakobskerk

Nu de werkzaamheden in de Vlamingstraat, de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam in Brugge afgerond zijn, zal de gratis centrumshuttle vanaf woensdag 1 november ook de Sint-Jorisstraat, de Ezelstraat en de Sint-Jakobsstraat bedienen.

Sinds 1 juli steekt de Brugse centrumshuttle in het nieuw. Zo rijdt de shuttlebus 100 procent elektrisch en volgt ze een nieuwe route doorheen de binnenstad. Op die manier zet Stad Brugge verder in op het bereikbaar houden van het centrum. Ook zet de stad opnieuw stappen in het waarmaken van haar klimaatambities.

Werken

“Nu de werkzaamheden in de Vlamingstraat, de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam afgerond zijn, zal de centrumshuttle ook de Sint-Jorisstraat, de Ezelstraat en de Sint-Jakobsstraat bedienen”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw. “Op 1 juli werd in Brugge het nieuw bussenplan van De Lijn ingevoerd.”

“De bussen van De Lijn rijden sindsdien niet meer door de Ezelstraat en de Sint-Jakobsstraat en enkel in het weekend nog door de Sint-Jorisstraat. Dat is goed voor de leefbaarheid van de buurt, maar vormt wel een uitdaging voor minder mobiele Bruggelingen. Met de centrumshuttle voorzien we als Stad zelf een oplossing voor de inwoners van deze wijken. Op maat van de stad, met compacte en elektrische shuttles. En dat helemaal gratis.”

Voor inwoners van de binnenstad biedt de centrumshuttle een vlotte verbinding in de binnenstad en tot aan het Station. Met haltes in de winkelstraten, aan de Stadsschouwburg en aan de Markt is de centrumshuttle ook zeer interessant voor shoppers.

Aangepast traject

Het aangepaste traject bedient volgende haltes: Kiss & Ride Station – Katelijnestraat – Onze-Lieve-Vrouwekerk – Molenbrug – Stadsschouwburg – Howest – Ezelstraat – Sint-Jakobsstraat – Wollestraat – Garenmarkt – Gentpoortstraat – Bargeweg – Kiss & Ride Station

De aangepaste dienstregeling wordt ingevoerd op woensdag 1 november. De centrumshuttle rijdt elke dag tussen 7 en 19 uur en is gratis. De shuttle is vlot toegankelijk dankzij een verlaagde instaphoogte, een oprijplaat, de brede deuropening en zowel visuele als auditieve halteaankondiging.

Meer info

Voor de uurregeling, exacte stopplaatsen en meer informatie over de centrumshuttle kan men terecht op www.brugge.be/centrumshuttle.

Een infobrochure kan opgehaald worden in het Huis Van De Bruggeling. Bruggelingen die in de buurt van het uitgebreide deel van het traject wonen, ontvangen ook een brochure in hun brievenbus.