Gouverneur Carl Decaluwé trapt BOB-campagne voor eindejaarsperiode op gang

Vrijdagavond werd de BOB-campagne voor de eindejaarsperiode op gang getrapt. Met ‘Mijn BOB is top’ en ‘Groot gelijk dat je nuchter rijdt’ wordt gemikt op 100 procent nuchter rijden, ook tijdens de feestdagen.

In 2018 vielen er in West-Vlaanderen nog 79 doden. In 2019 waren dat er 58 en vorig jaar waren dat er 51, al geven de cijfers van vorig jaar een vertekend beeld. Tijdens de lockdown in maart en april reden amper auto’s rond. Gespreid over drie jaar vielen 16 verkeersdoden te betreuren die gelinkt waren aan alcohol.

Op initiatief van, gouverneur Carl Decaluwé wordt de winter BOB-campagne in West-Vlaanderen ingezet met het ‘West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’. Daarom organiseren de meeste lokale en federale politiezones in West-Vlaanderen extra verkeersacties tussen vrijdag 3 en maandag 6 december.

“Om de doelstellingen van verkeersveiligheid te halen, zijn er naast preventie- en sensibiliseringscampagnes, ook handhavingsacties nodig”, zegt de gouverneur.

“Samen kunnen we die doelstellingen wel degelijk halen als we allemaal samenwerken. Daarom nogmaals een warme oproep aan alle bestuurders om nooit alcohol of drugs te gebruiken achter het stuur. Via controles op alcohol en drugs in het verkeer in onze provincie wordt deze doelstelling extra in de verf gezet.”

Politiezone Kouter controleerde vrijdagavond al in Oudenburg, Ichtegem, Jabbeke en Torhout. Ook zaterdag en zondag worden nog acties gepland.

