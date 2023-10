Goederentrein met geblokkeerde rem in Beernem veroorzaakt hinder

Een goederentrein met geblokkeerde rem die stilstaat in Beernem veroorzaakt hinder op de treinverbinding tussen Oostende en Brussel. Het treinverkeer moet er over een spoor, zo laat spoornetbeheerder Infrabel woensdagavond weten. Vertragingen, afschaffingen en omleidingen via Lichtervelde zijn mogelijk.

De goederentrein was van de haven van Zeebrugge op weg naar Duitsland. Sinds 14 uur blokkeert de trein het spoor ter hoogte van Beernem. Volgens Infrabel zouden de geblokkeerde wagons tegen middernacht worden weggesleept door een hulplocomotief. Tot dan is er hinder mogelijk.