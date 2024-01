Goede resultaten voor Blankenbergse deelsteps in 2023: “Ze zijn duidelijk al goed ingeburgerd”

Ook in 2023 werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de deelsteps in Blankenberge. “De deelsteps zijn duidelijk al goed ingeburgerd in onze stad”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

“Het aantal actieve Hoppy-gebruikers zit in stijgende lijn. Waar we in 2022 in totaal 15.059 gebruikers noteerden, steeg dit aantal in 2023 naar 27.656. Het aantal afgelegde ritten met Hoppy-deelsteps in 2023 bedroeg net geen 32.000, een stijging van 32,28%”, klinkt het.

Zomervakantie

Bijna 50% van de ritten werd afgelegd tijdens de twee maanden zomervakantie. De gemiddelde afstand per rit in 2023 bedroeg 2,23 km. “Dit is een kleine stijging in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal afgelegde kilometers steeg van 51.619 km in 2022 naar 71.155 km in 2023”, aldus nog De Klerck.

Volgens Tim Bidlot van Hoppy waren er in het afgelopen jaar gemiddeld 142 steps beschikbaar per dag. “Er werden gemiddeld 53 batterijen vervangen en er waren gemiddeld 39 voertuigen verplaatst per dag. De Blankenbergse gebruiker kan beschikken over 47 parkeerzones verspreid over het volledige grondgebied van de stad, 97,8% van de steps waren correct geparkeerd bij afsluiten van een rit. We blijven ook verder inzetten op CO2-neutrale mobiliteit”, klinkt het. Blankenberge kiest als compacte stad resoluut voor deelmobiliteit: deelfietsen, deelauto’s en deelsteps zorgen er voor een duurzamer mobiliteitsbeleid.