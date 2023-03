Goed nieuws voor wie van Veurne naar Diksmuide moet rijden

Tot voor kort moest alle verkeer dat vanuit Veurne in de richting van Diksmuide reed omrijden via Pervijze.

Sedert er werkende snelheidscamera’s zijn opgesteld met nummerplaatherkenning bij het in- en uitrijden van het dorp Avekapelle mag er terug door het dorp gereden worden in de richting van Diksmuide.

Vroeger stonden er borden van plaatselijk verkeer (bord C3) als je vanuit de Julaenestraat, de Knollestraat of de Avekapellestraat vanuit Steenkerke of Veurne door Avekapelle richting Diksmuide wilde rijden, dan moest men langs Pervijze rijden.

Of het bord dat aan de andere kant staat op het grondgebied van Diksmuide ook wordt weggenomen is niet bekend. Zolang dat bord daar staat mag men dus niet door Avekapelle rijden als je uit de richting Diksmuide komt maar een ommetje maken via Pervijze zoals vroeger. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Reygaerdijkstraat in Avekapelle.