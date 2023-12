Gloednieuwe parking bij Huis Maria geopend

De Alvo-vestiging Huis Maria aan de Pensionaatstraat in Ruiselede beschikt voortaan over een gloednieuwe parking, recht tegenover het warenhuis.

Het zebrapad in de straat werd over de parking doorgetrokken met een afzonderlijke in- en uitrit, twee laadpalen, twee plaatsen voor mindervalide klanten en een aparte berging voor winkelwagens. De verzorgd aangelegde parking is exclusief voor de klanten, de laadpalen kunnen door iedereen gebruikt worden. In totaal kunnen er 35 wagens veilig parkeren. Met de drankencentrale erbij wordt dat aantal verdubbeld. (GGM)